 Cámara capta brutal asalto en barbería de San Cristóbal
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Cámara evidencia violento asalto en barbería de San Cristóbal

Video revela violento asalto en barbería mientras clientes eran atendidos.

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Así fue el asalto dentro de una barbería en San Cristóbal., Captura de pantalla video de X.
Así fue el asalto dentro de una barbería en San Cristóbal. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un asalto a mano armada quedó registrado por cámaras de seguridad en una barbería ubicada en el bulevar Sur de Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Mixco, generando preocupación entre vecinos y comerciantes del sector.

El video, que ya circula en redes sociales, muestra el momento en que un hombre ingresa al local haciéndose pasar por cliente. Tras permanecer unos segundos dentro del establecimiento, se pone de pie y saca un arma de fuego, con la que amenaza directamente a dos clientes que se encontraban en el lugar.

Bajo intimidación, el sujeto exige la entrega de sus pertenencias, incluyendo teléfonos celulares y objetos de valor. En la grabación también se observa cómo obliga a las víctimas a desbloquear sus dispositivos, solicitándoles las contraseñas, lo que ha llamado la atención por el nivel de control ejercido durante el asalto.

Uno de los aspectos que más ha generado comentarios es la reacción del barbero, quien, mientras el asalto se desarrollaba, tomó su teléfono celular, se sentó y comenzó a revisarlo. Aunque el delincuente notó su comportamiento, no le exigió entregar el dispositivo.

Tras despojar a los clientes de sus pertenencias, el asaltante guarda el arma y abandona el lugar sin realizar disparos. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente.

Ola de asaltos en San Cristóbal 

Este hecho se suma a una serie de asaltos registrados recientemente en el sector de San Cristóbal, particularmente en comercios durante el día, lo que ha incrementado la preocupación entre residentes y propietarios de negocios.

Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso. Autoridades han reiterado el llamado a reforzar las medidas de seguridad en establecimientos comerciales y a denunciar cualquier hecho delictivo para facilitar las investigaciones.

Cámaras graban violento forcejeo durante intento de asalto en San Cristóbal

Así operan los asaltantes en la zona 8 de Mixco, según cámaras de seguridad.

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