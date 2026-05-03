Accidente deja un herido y un carro destrozado HOY 3 de mayo

Con el techo totalmente destruido terminó un carro que protagonizó un accidente la mañana de este domingo, 3 de mayo de 2026, en el kilómetro 30 de la carretera Interamericana, informaron Bomberos Municipales Departamentales. Los paramédicos compartieron imágenes de los daños causados al vehículo liviano, evidenciando que el mismo quedó como pérdida total.
Asimismo, los rescatistas reportaron que una persona herida fue encontrada en el lugar del accidente y tras darle los primeros auxilios, fue trasladada hacia la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango. Los rescatistas indicaron que el accidente tuvo lugar en el área de San Bartolome Milpas Altas.
Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito en este tramo de la carretera Interamericana. La emergencia fue atendida por bomberos de la localidad, bordo de las unidades AD-76 y AD-152.
En el lugar del accidente también se pudo apreciar que estuvo involucrado un autobús extraurbano de la empresa de transportes La Esperanza. La unidad de transporte de pasajeros presentaba daños en la parte trasera de su estructura.
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