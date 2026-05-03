Expertos instan fortalecer la lucha en contra del Bullying

Tras conmemorarse el Día Internacional contra El Bullying o acoso escolar, expertos dieron recomendaciones con el objetivo de hacer conciencia sobre el riesgo del acoso y los niños y jóvenes a nivel mundial. Los especialistas instaron a buscar los mecanismos para evitar esté mal, que desde su perspectiva, "se ha convertido en un peligro para la población infantil y juvenil".
José Antonio Luengo, decano del Colegio de Psicología de Madrid, España, compartió que desde la institución que representan han sido sensibles a este tema, que consideró como "una lacra", por ser un fenómeno que daña muchas mentes.
Luego agregó que el bullying también ha dañado corazones, porque es una experiencia de maltrato, de dolor y a veces es difícil de medir siempre. Sin embargo, consideró que este tema de acoso es fácilmente identificable, aunque es un problema de todos, "que tendremos que resolver entre todos".
Resaltó que no se trata solo un problema de la de la escuela, aunque se denomine acoso escolar, debido a que es un fenómeno social y también una forma de enfermedad social. "Tiene mucho que ver con el modelo educativo que estamos planteando, con los valores que estamos enseñando y con la forma de interpretar la vida", reconoció.
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Aspectos para frenar el bullying
Luengo indicó que lo que se sabemos de este fenómeno es positivo porque se conocen formas para neutralizar este tipo de acoso. Una de esas formas pasa, fundamentalmente, por registrar buenas maneras de interpretar las relaciones interpersonales, consideró.
El experto resaltó la importancia de hablar de la bondad y del cuidado, como algo que se debe infundir e introducir en los jóvenes y los centros educativos. Para ejemplificar el tema, el psicólogo hablo de fomentar la ayuda entre iguales, en el compromiso con el que más sufre.
Destacó que se debe cuidar por encima de todo a la persona que más dificultades tiene en la en la vida.
Mientras tanto, Héctor Alay, fundador de ministerios Don Bosco y psicólogo con más de 20 años de experiencia en atención de niños y jóvenes, advirtió que el bullying puede desencadenar una fatal decisión en las víctimas, al ponerle fin a su vida.
Para Alay, este tipo de acoso afecta a los niños y adolescentes sobre todo en el tema de la autoestima, porque pueden llegar a considerar que no tienen valor alguno y que son inferiores a los demás. "También puede llegar al punto de considerar inútil su misma existencia, por lo que no ha sido raro que muchos casos de bullying terminen el suicidio.
Señales para detectar víctimas de bullying
El experto pidió a los padres, encargados y docentes que presten atención a los cambios repentinos que pueden presentar las víctimas en el estado de ánimo. Algunos de ellos pueden ser el negarse a ir a su centro de estudios.
Algunas señales que pueden indicar que un niño sufre de bullying es un cambio grande estado de ánimo. También su conducta puede tener un cambio muy notorio y repentino que no se puede atribuir a ninguna otra causa como la familiar o de otra índole.
Una actitud demasiado persistente en no querer ir a estudiar podría ser también algo evaluar en ese tema, sugirió. El experto resaltó el papel de los padres o encargados es fundamental y por eso compartió que una vía importante para ponerle fin al acoso es la legal.
Alay precisó que es necesario hacer ver a los menores que su hogar es su lugar seguro, dónde sepan que pueden contar sus cosas, contar lo que le pasa, sin que tengan repercusiones negativas o los avergüencen.
Los padres deben indicar a los hijos que se refieran a sus maestros cuando los estén bajo acoso y deben cambiar de postura cuando son muy tímidos, para convertirse en personas más proactivas y seguras, porque eso mismo puede desalentar a quienes ejercen las burlas, comentó.
Alay recomendó fomentar la autoestima en los menores, así como enseñar habilidades sociales y promover el respeto desde el hogar. Subrayó el papel de dar un acompañamiento constante y vigilancia responsable en el entorno digital, porque son escenarios esenciales, ya que el acoso también puede trasladarse a redes sociales.
Advertencias sobre el acoso escolar
"El bullying no debe normalizarse y mucho menos minimizarse; detectarlo a tiempo y actuar con responsabilidad puede marcar una diferencia decisiva en la vida de los niños y adolescentes", aseguró.
Consideró que la prevención comienza en casa, continúa en las aulas y se fortalece en la comunidad, por lo que se debe escuchar, acompañar y educar con valores como el respeto y la empatía, porque son acciones clave para erradicar esa problemática.
"Recordemos que detrás de cada caso hay una historia que merece atención y cuidado. Actuar hoy es garantizar un entorno más seguro y saludable para las futuras generaciones", finalizó Alay.
Con información de las periodistas Dayana Rashón y Sara Solórzano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.