 Guatemala detallará en la ONU avances y coordinación regional en materia migratoria
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Guatemala detallará en la ONU avances y coordinación regional en materia migratoria

Guatemala formará parte del mayor foro mundial para migración ordenada y segura, un mecanismo de aprendizaje colectivo.

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El Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) de 2022., Ilustrativa de archivo: Cancillería El Salvador
El Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) de 2022. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Cancillería El Salvador

El Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), la mayor plataforma global para revisar el avance de los gobiernos en sus compromisos hacia una migración más segura y ordenada, se celebra esta semana en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York como "mecanismo de aprendizaje colectivo".

Este segundo FEMI, que se celebra cada cuatro años, reunirá del 5 al 8 de mayo bajo el paraguas de la Asamblea General de la ONU a representantes de gobiernos y organizaciones de todo el mundo para revisar los progresos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en 2018.

Ese pacto, suscrito por una mayoría de los Estados miembros de la ONU, "parte de una premisa poderosa: la migración, cuando se gestiona bien, beneficia a toda la sociedad", explicó en una declaración escrita el director regional interino de la OIM para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand.

Destacó así el caso de Brasil, donde "una política migratoria visionaria" dio lugar a la Operación Acogida, que combina regularización con acceso real a oportunidades para personas venezolanas, logrando que el 77 % de los beneficiarios encontrara empleo, y el 98 % accediera a servicios esenciales como salud y educación.

Pero además, estas políticas inclusivas aportan también a los países de acogida. Cerca del 70 % de los venezolanos cuentan con un estatus regular en América Latina y el Caribe, lo que ha facilitado, según un informe reciente de la OIM, que sus hogares aporten más de 10.600 millones de dólares anuales a la economía.

Por eso, subrayó Beltrand, este "no es un foro de declaraciones: es un mecanismo de aprendizaje colectivo (...) será una oportunidad para revisar lo alcanzado, identificar brechas y ajustar el rumbo cuando sea necesario", afirmó el director regional de la OIM.

Las posturas de México y Guatemala

Para el FEMI será importante contar con las posturas de los países de América, donde residen aproximadamente 78,7 millones de migrantes internacionales. EFE consultó a ministerios y diferentes autoridades nacionales de la región sobre el mensaje que trasladarán al foro, recibiendo respuesta de México y Guatemala.

La postura de México, tras la realización de consultas nacionales, se centrará en fortalecer una gobernanza migratoria basada en derechos humanos, cooperación interinstitucional y corresponsabilidad internacional.

Como parte de la preparación del Informe Nacional Voluntario que el país presentará en el foro, se llevaron a cabo dos consultas con diferentes actores, en la que se acordó que entre los principales ejes que México llevará al FEMI están el impulso a políticas públicas sustentadas en evidencia y herramientas de monitoreo.

El país también defenderá la importancia de reforzar la cooperación internacional en un contexto marcado por el aumento de narrativas discriminatorias y presiones crecientes sobre los sistemas de protección.

Por su parte, Guatemala, además de entregar un informe con los avances en la implementación del pacto, presentará, al contar con la Presidencia Pro Témpore de la Conferencia Regional sobre Migración, un documento con la información que aportaron los países de la región que participan en ese mecanismo.

Médicos migrantes en Perú

Entre los aportes positivos de los migrantes a las sociedades de acogida está su apoyo al sistema sanitario, con casos como el de Perú, donde residen alrededor de 1,6 millones de venezolanos.

El doctor Roman Eden Galán Rodas, exdirector de la Unidad Funcional de Salud de Poblaciones Migrantes y Fronterizas del Ministerio de Salud, explicó a EFE que desde 2016 muchos profesionales del sector sanitario han encontrado trabajo en hospitales, especialmente en Lima.

"Del 2016 al 2021 ha habido una mayor incorporación de profesionales, en particular médicos venezolanos, que han venido al país y han logrado homologar sus credenciales, sus títulos y se han sumado al sistema de salud, de hecho, en pandemia se contó con muchos colegas venezolanos que estuvieron en la primera línea", señala el doctor.

Así, en estos últimos años alrededor del 50 % de médicos extranjeros que se colegiaron en Perú son venezolanos, pero todavía hay miles de médicos de esta nacionalidad que no han conseguido convalidar sus títulos y no pueden ejercer su profesión.

"Creo que un problema bastante grande son las barreras del título a la homologación, que es una de las grandes dificultades que todavía vienen atravesando", señala Galán Rodas, al mencionar que la última Encuesta Nacional de hogares de población venezolana del 2024 indica que solo el 8 % de los migrantes con título ha logrado convalidarlo y trabajar en oficio, un obstáculo para su plena integración y aporte a la sociedad peruana.

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