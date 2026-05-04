Ligan a proceso a presuntos integrantes de los "Piratas de la Muerte" por nuevos delitos

El Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, nuevamente, ligó a proceso a cinco presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como "Piratas de la Muerte" por nuevos hechos que surgieron durante la investigación.
De acuerdo con la información, el Ministerio Público les imputó nuevos hechos a Wilder Augusto Robledo Delgado, Andrés Yoc Yac, Emilio Barrera Florian y Cristian Mauricio Jairo Barillas debido a que durante la investigación se revelaron otros incidentes que involucraban a estas personas.
En ese sentido, el ente investigador pidió que fueran procesados por los delitos de plagio o secuestro, asesinato en grado de tentativa, robo agravado y uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito.
Durante la audiencia se le dio la palabra a la defensa, que presentó una solicitud para que se dictara falta de mérito a los patrocinados; sin embargo, el juez Jimmi Bremer consideró que existían los indicios racionales suficientes para que fueran procesados por estos nuevos hechos.
Forma de operar
La Fiscalía detalló que la banda conocida como "Piratas de la Muerte" utilizaba vehículos sin registro para prestar servicios de taxi y luego ofrecer dulces o bebidas contaminadas con distintos tranquilizantes a los pasajeros, quienes perdían la vida por esta ingesta de drogas y los responsables se apoderaban de sus pertenencias como tarjetas de crédito y teléfonos.
Los registros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) detalla que existen 23 homicidios con características similares que las autoridades asocian con esta banda criminal.
Durante los operativos la Fiscalía también encontró prendas de vestir de las víctimas, distintos medicamentos que se utilizaban durante los crímenes y dinero en efectivo.
Los capturados enfrentarán cargos por delitos como robo de terminal móvil, hurto agravado, homicidio y asociación ilícita, por los que fueron procesados en julio de 2025. Las investigaciones relacionadas con esta estructura continúan en desarrollo.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7