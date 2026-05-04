 Mineduc impulsa el ajedrez como herramienta educativa
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Mineduc impulsa el ajedrez como herramienta pedagógica en las aulas

El Ministerio de Educación creó el programa "Ajedrez en el Aula", que se aplicará en los niveles de educación primaria y media.

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El Ministerio de Educación (Mineduc) oficializó la creación del programa "Ajedrez en el Aula" mediante el Acuerdo Ministerial 1884-2026, con el objetivo de fortalecer el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes del nivel de Educación Primaria y Media en todo el país.

La disposición, firmada por la ministra de Educación, establece que el ajedrez será incorporado como una herramienta pedagógica complementaria dentro del proceso educativo. La iniciativa busca mejorar habilidades como el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la concentración y el trabajo colaborativo.

Según el acuerdo publicado en el diario oficial este lunes 4 de mayo, el programa responde a la necesidad de elevar la calidad educativa en Guatemala, promoviendo estrategias innovadoras que fomenten aprendizajes significativos.

En este sentido, la cartera detalló que el ajedrez se integrará como un recurso didáctico alineado con el Currículo Nacional Base (CNB), especialmente en áreas como Matemáticas, Comunicación y Lenguaje, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana.

Actividades para el programa Ajedrez en el Aula

La normativa detalla que, entre las acciones contempladas por el programa Ajedrez en el Aula, se incluyen la implementación de actividades interdisciplinarias, el diseño de guías didácticas, la capacitación docente y la organización de competencias escolares e interdepartamentales.

Asimismo, el Ministerio de Educación dotará progresivamente a los centros educativos públicos con los insumos necesarios para la ejecución del programa, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

El acuerdo también establece mecanismos de evaluación y seguimiento para medir el impacto del programa en el aprendizaje estudiantil, así como la realización anual de un festival de ajedrez que reunirá a los mejores participantes a nivel nacional.

Con esta iniciativa, las autoridades educativas buscan no solo fortalecer el rendimiento académico, sino también promover valores como la disciplina, el respeto por las normas y la toma de decisiones responsables, contribuyendo así a la formación integral de los estudiantes guatemaltecos.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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