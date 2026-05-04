 Panorama del tránsito en la capital para mayo 2026
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Mayo, mes de alta carga vehicular en la capital: Obras, incidentes y Día de la Madre

El portavoz de la PMT, Amílcar Montejo, detalló la compleja movilidad urbana en mayo por reparaciones viales, proyectos del Aerómetro y el impacto del Día de la Madre.

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Tránsito en la Ciudad de Guatemala. / FOTO: Alex Meoño/Emisoras Unidas

Un inicio de semana marcado por complicaciones en el tránsito capitalino exige máxima atención a conductores y peatones este lunes 6 de mayo, según el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, quien compartió durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el panorama vial.

En diversas zonas de la Ciudad de Guatemala, se esperan problemas derivados de trabajos viales y ajustes en rutas que buscan mantener la movilidad fluida. Autoridades recomiendan informarse constantemente para evitar contratiempos en los desplazamientos diarios.

Reparación en la ruta al Atlántico: recomendaciones y rutas alternas

El funcionario explicó que el viaducto Lomas del Norte mantendrá reducción de carriles todo el mes de mayo. Aunque el plazo oficial es de 20 días de labores en la zona, el clima, accidentes o manifestaciones podrían extender el tiempo. En ese sentido, la recomendación constante es prever retrasos y consultar fuentes oficiales antes de emprender cualquier recorrido en estos puntos críticos.

En este sector de la zona 18 hay reducción de carriles y los separadores de concreto han sido retirados para facilitar el trabajo de las autoridades. La única ruta alterna disponible cruza las colonias Kennedy, Maya, Los Olivos, Santa Elena 3 y Atlántida. El puente Mariscal Zavala permite desvío hacia la calzada La Paz, mientras se evalúan nuevas prioridades para agilizar la circulación en horas pico.

"Hoy se reportaron mejoras en la movilidad respecto a días anteriores, gracias al carril reversible, restricción temporal del transporte pesado y mayor presencia de agentes de tránsito", señaló Montejo.

Nuevos desvíos y prioridad para el tránsito por obras del AeróMetro

En zona 9, las obras del AeróMetro a partir de este miércoles de la presente semana modificarán los flujos vehiculares: se instalará maquinaria en la 12 calle, entre la 6ª avenida y la Plaza España, lo que obligará a una reducción de carriles.

Aunque no habrá cierre total, la circulación experimentará cambios: sentido derecha permanecerá ocupado mientras la pista izquierda quedará habilitada para los vehículos. El carril reversible sufrirá desvíos entre las 5:00 y las 9:00 de la mañana; en vez de llegar a 6ª avenida, cambiará a 5ª avenida y luego a la 11ª calle hasta la 7ª avenida.

El entrevistado explicó que los conductores que transiten desde la calzada Roosevelt hacia la zona 10 también tendrán rutas alternativas señalizadas e intervenidas por alrededor de 40 agentes de tránsito. Se desplegarán mapas y señalización en redes sociales oficiales para aclarar cualquier confusión.

Cambios en conexiones de zonas y tramos específicos

La salida desde la avenida Petapa hasta la zona 13, incluido el sector del aeropuerto, seguirá habilitada, aunque solo por un carril. Los usuarios deben considerar que el tramo bajo el paso a desnivel de Tecún Umán estará cerrado temporalmente, con rutas auxiliares dispuestas sólo para ascenso y descenso seguro.

Las principales rutas alternas recomendadas serán la 10ª y 11ª calles, que facilitan el paso de zona 9 a zona 8, así como bulevar Liberación para quienes busquen moverse entre zonas clave. Durante la coordinación se privilegiará el flujo hacia los destinos más frecuentados, especialmente en horarios críticos de la mañana, señaló Montejo.

Se prevé congestión elevada y variaciones importantes en la movilidad

Según el portavoz de la PMT, el aumento de viaje urbanos, por bajas en el combustible, reanudación de clases y circulación de buses escolares, hará que el tránsito sea más intenso. Jueves y viernes se perfilan como los días más complicados por la suma de actividades públicas, posibles manifestaciones y eventos deportivos.

El Día de la Madre complicará aún más el tránsito

De acuerdo con las autoridades de tránsito, del 9 al 11 de mayo el tráfico se volverá especialmente denso por celebraciones y servicios a domicilio, superando incluso la congestión típica del Día del Padre o San Valentín.

Restaurantes, floristerías y parques tendrán alta demanda, por lo que los desplazamientos podrían tardar una o dos horas adicionales, de acuerdo con las previsiones de Emetra.

* Escuche aquí la entrevista completa con Montejo:

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