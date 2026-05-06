Carrera Clandestina de Motoristas Captada en Video en Calzada

Una nueva carrera clandestina protagonizada por conductores de motocicletas quedó evidenciada en un video que fue publicado en redes sociales. La competencia, que constituye una actividad ilegal, ocurrió en la calzada Atanasio Tzul, zona 12, una de las rutas más utilizadas para este tipo de acciones irregulares.
En las imágenes se observa a un grupo de motoristas que se afila enfrente del semáforo en rojo y mantienen acelerado el motor de sus vehículos para emprender la marcha antes de que la señal de tránsito les marcara el verde.
Carreras clandestinas
Las carreras clandestinas en Guatemala son actividades ilegales que se concentran principalmente en zonas urbanas y rutas estratégicas hacia departamentos turísticos. Las autoridades han intensificado los operativos debido a los altos riesgos de accidentes fatales y la alteración del orden público.
Ubicaciones más frecuentes
De acuerdo con reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) y denuncias ciudadanas, los puntos de mayor incidencia incluyen:
- Ciudad de Guatemala: Calzada Atanasio Tzul, Bulevar Los Próceres, Avenida Las Américas, Hipódromo del Norte y zonas 7, 10, 11, 13 y 14.
- Sacatepéquez: Rutas hacia Antigua Guatemala (RN-10 y RN-14), especialmente en el área de San Lucas Sacatepéquez.
- Otros departamentos: Escuintla (frente al predio TPS) y Quetzaltenango (Autopista Los Altos, Salcajá).
Operativos y sanciones
La participación en estas competencias conlleva diversas penalizaciones aplicadas por el Departamento de Tránsito de la PNC:
- Multas económicas: Se imponen sanciones por exceso de velocidad, falta de licencia, documentos vencidos o placas en lugares no autorizados.
- Consignación de vehículos: Las motocicletas y automóviles que no portan placas o tarjeta de circulación son trasladados a predios municipales.
- Operativos de control: Las autoridades mantienen constantes operativos, que incluyen puestos de control sorpresa en horarios nocturnos y fines de semana para desarticular estas reuniones.
Para reportar estas actividades, los ciudadanos pueden utilizar las líneas de denuncia de la PNC o de las policías municipales de tránsito (PMT) locales.