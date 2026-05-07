Altas Temperaturas y UV Extremo: Horario Crítico 2023

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió sus boletines diarios relacionados con el pronóstico del clima en relación a temperaturas máximas, índice UV de radiación solar, entre otros.
Para este jueves, 7 de mayo, persistirán las altas temperaturas de hasta 40 grados. Según la institución, durante la mañana se prevé presencia de bruma en el ambiente, pocas nubes y cielo despejado. El incremento de la temperatura ocurre hacia mediodía, con pronósticos de entre 37 y 40 grados en Petén y Valles de Oriente, respectivamente.
Para la tarde y noche se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Bocacosta, Occidente, Altiplano central y sur de valles de Oriente. Al igual que en días anteriores, Insivumeh alerta que de las condiciones atmosféricas podrían favorecer la formación de tormentas locales severas.
Con relación a la radiación solar, el índice UV Extremo (11+) se registrará entre las 10 y 13 horas, por lo que se recomienda utilizar bloqueador solar (SPF 50+), gorra, lentes y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Así como evitar el contacto directo con el sol. No obstante, el riesgo alto persiste hasta las 14 horas.
El índice UV extremo (11 o más) es el nivel máximo de la escala de radiación solar, indicando un riesgo muy alto de daños inmediatos en piel y ojos. La piel puede quemarse en minutos.
Golpe de calor
El golpe de calor suele aparecer durante los meses de verano, especialmente en olas de calor o tras la exposición a ambientes con altas temperaturas y humedad. También, puede desencadenarse por ejercicio físico intenso en condiciones calurosas, afectando tanto a personas físicamente activas como a quienes tienen una menor capacidad de adaptación al calor, como niños pequeños y adultos mayores.
Este trastorno se manifiesta principalmente por una temperatura corporal elevada, que frecuentemente supera los 39-40 °C, y por alteración del estado mental. Los pacientes pueden presentar confusión, desorientación, irritabilidad, dificultad para hablar, delirio, convulsiones, hasta incluso coma profundo.