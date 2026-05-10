Bomberos atienden 4 accidentes de tránsito en la madrugada

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala reportaron que durante la madrugada de este domingo, 10 de mayo de 2026, ocurrieron al menos cuatro accidentes de tránsito en los que no se reportaron personas heridas, pero si daños a la infraestructura pública.
Uno de los percances ocurrió en la Calzada Roosevelt y 25 avenida de la zona 11. En este lugar, el conductor de un carro particular perdió el control y destruyó varios postes pequeños de concreto; el automotor quedó en el sentido opuesto de la vía sin causar heridos.
Sin embargo, el conductor dio positivo a la prueba de alcoholemia, comunicó la Policía MT de la capital. "Nuestros agentes brindaron atención inmediata, regulación vial y seguimiento al procedimiento en el sector", agregaron.
El segundo de los accidentes ocurrió en la Calzada José Milla y Vidaurre, en la intersección hacia el Mercado San Martín, sector conocido como "La Cuchilla". En este espacio, el conductor de una motocicleta fue atropellado, por lo que los cuerpos de rescate lo tuvieron que trasladar a la emergencia de un hospital.
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Cierre por accidente en "La Cuchilla" de la zona 6
Las autoridades de tránsito reportaron que las autoridades aplicaron un cierre en este sector, Calzada José Milla y 21 avenida de la zona 6 capitalina, para las investigaciones correspondiente. En el lugar permanece el segundo automotor que se vio implicado en el accidente vehicular.
Más temprano, Bomberos Voluntarios atendieron un accidente de tránsito protagonizado por un tráiler y un vehículo tipo sedan en el kilómetro 42.5 de la ruta Interamericana.
Técnicos en urgencias médicas informaron que en este sector se utilizó equipo hidráulico para hacer cortes de alivio y extraer al piloto del interior del carro particular. El afectado fue estabilizado dentro de una ambulancia, narraron los paramédicos.