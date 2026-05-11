 Radiación Solar Extrema: Días Calientes y Noches Frescas
Nacionales

Radiación solar extrema, temperaturas de hasta 40 grados, pero ambiente fresco en la noche

Insivumeh emitió los boletines sobre el pronóstico del clima para este lunes, en el que pide precaución por golpes de calor en personas y animales.

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Imagen con fines ilustrativos | pixabay.com
Ola de calor / FOTO:

El Instituto Nacional para la Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió una serie de boletines para informar sobre las condiciones climáticas para este lunes, 11 de mayo, luego de más de 15 días en los que se reportan altas temperaturas y lluvias en diversas regiones del país.

De acuerdo con la institución, durante la mañana se esperan pocas nubes en gran parte del territorio nacional, así como nubes dispersas para regiones del Norte y Caribe.

El incremento de las temperaturas ocurrirá hacia el mediodía, con pronósticos elevados de hasta 37 y 40 grados en Petén y Valles de Oriente, respectivamente. A pesar de que el Insivumeh alertó ante posibles incendios forestales y golpes de calor en personas y animales, indicó que para la noche se espera ambiente fresco en Occidente y Altiplano Central.

Radiación solar

Con relación al riesgo por radiación solar, la institución indicó que entre las 10 y las 13 horas se prevé el nivel más alto de riesgo, por lo que piden seguir las indicaciones y evitar el contacto directo con el sol.

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Cuando el Índice UV alcanza 11 o más, el riesgo de daño por exposición al sol sin protección es extremo. En este nivel, la piel y los ojos desprotegidos pueden quemarse en cuestión de minutos, lo que exige tomar todas las precauciones posibles.

  • Se debe evitar la exposición al sol, regularmente entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m.
  • Si es absolutamente necesario estar al aire libre, se debe permanecer en la sombra y utilizar ropa de protección que cubra la mayor parte del cuerpo, un sombrero de ala ancha y anteojos de sol que bloqueen completamente los rayos UV.
  • La aplicación de un protector solar de amplio espectro SPF 30 o superior debe ser generosa y constante, cada dos horas, y siempre después de cualquier contacto con agua o sudoración.
  • Las superficies altamente reflectantes, como la arena, el agua y la nieve, aumentan drásticamente la exposición a los rayos UV, por lo que se deben tomar precauciones extremas en su presencia.

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