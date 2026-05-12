Accidente en Quetzaltenango: Dos muertos y cuatro heridos

Dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este martes, 12 de mayo, en el kilómetro 203 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del departamento de Quetzaltenango.
De acuerdo con la información compartida, en el hecho se vieron involucrados los conductores de un vehículo de transporte pesado que trasladaba material de chatarra y un picop de color negro. Por causas no establecidas, este último colisionó en la parte trasera del lado izquierdo del tráiler.
Los Bomberos Municipales Departamentales recibieron múltiples alertas de parte de transeúntes que reportaban una fuerte colisión en el sector, por lo que de inmediato se movilizó el personal asignado a la estación del Cantón Las Delicias de Colomba Costa Cuca.
Rescatan a víctimas
Cecilio Chacaj, vocero de la institución, dio a conocer que en el lugar donde ocurrió este hecho fueron localizadas varias personas afectadas. Algunas de ellas estaban atrapadas entre las estructuras destruidas de los vehículos accidentados.
"Se realizó la extracción vehicular, utilizando equipo hidráulico denominado ‘quijada de la vida’ para rescatar y brindar atención prehospitalaria a múltiples víctimas", explicó.
En el lugar se confirmó el fallecimiento de dos personas, una mujer y un hombre. Hasta el momento, ninguno de ellos ha sido identificado.
Mientras tanto, cuatro personas (dos mujeres y dos hombres) que resultaron lesionadas fueron trasladadas a los hospitales nacionales de Coatepeque y Retalhuleu.
Aparatoso accidente en Alta Verapaz
Esta mañana ocurrió otro percance vial que afectó a varias personas y generó impacto en la circulación vehicular. El incidente se registró en la salida de Fray Bartolomé de las Casas, en el tramo yendo hacia el Chahal, Alta Verapaz.
El personal de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Fray Bartolomé de las Casas atendió a dos personas que resultaron lesionadas en el marco de este incidente. Ambas se conducían en una motocicleta cuando se accidentaron, por causas no establecidas. Tras ser estabilizadas fueron trasladadas a la emergencia del hospital de la localidad.