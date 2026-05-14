 Fiscalías del Ministerio Público
Nacionales

De corrupción a femicidio: Estas son las fiscalías que conforman el Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) no opera únicamente a través de una sola oficina central. La institución está integrada por una amplia red de fiscalías especializadas, distritales y municipales encargadas de investigar distintos tipos de delitos en todo el país.

Compartir:
Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil realizando allanamientos., archivo: EU
Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil realizando allanamientos. / FOTO: archivo: EU

De acuerdo con la estructura oficial del MP, las fiscalías se dividen según la naturaleza de los casos que investigan y el impacto social de los delitos. Algunas están enfocadas en combatir estructuras criminales complejas, mientras otras atienden delitos específicos como violencia contra la mujer, corrupción, narcotráfico o delitos electorales.

Entre las principales fiscalías de sección que integran el Ministerio Público se encuentran:

·      Fiscalía contra la Corrupción

·      Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)

·      Fiscalía contra el Crimen Organizado

·      Fiscalía contra el Delito de Extorsión

·      Fiscalía de Delitos de Narcoactividad

·      Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos

·      Fiscalía contra el Delito de Secuestro

·      Fiscalía de Delitos Económicos

·      Fiscalía de Delitos Administrativos

·      Fiscalía de Delitos Electorales

·      Fiscalía de Delitos contra Periodistas

·      Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas

·      Fiscalía contra la Trata de Personas

·      Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes

·      Fiscalía contra el Delito de Femicidio

·      Fiscalía de la Mujer

·      Fiscalía de Derechos Humanos

·      Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal

·      Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas

·      Fiscalía de Delitos contra el Ambiente

·      Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación

·      Fiscalía de Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros

·      Fiscalía de Extinción de Dominio

·      Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal

·      Fiscalía de Asuntos Internos

·      Fiscalía de Ejecución

·      Fiscalía de Casos Especiales

·      Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual

Fiscalías distritales y municipales

Además de las fiscalías especializadas, el MP cuenta con fiscalías distritales distribuidas en los 22 departamentos del país y fiscalías municipales ubicadas en distintas localidades para facilitar el acceso de la población al sistema de justicia. Según información oficial, actualmente existen 23 fiscalías distritales y 33 fiscalías municipales.

Estas dependencias son las encargadas de recibir denuncias, coordinar investigaciones y ejercer la acción penal pública en delitos comunes dentro de cada territorio.

Una estructura diseñada por tipo de delito

La Ley Orgánica del Ministerio Público permite crear fiscalías específicas según la complejidad de los delitos o la necesidad institucional. Por ello, algunas dependencias funcionan con agencias regionales en departamentos estratégicos como Quetzaltenango, Izabal, Petén, Alta Verapaz o Escuintla.

Por ejemplo, la Fiscalía contra el Crimen Organizado posee agencias en Jalapa, Quetzaltenango y San Marcos, mientras que la Fiscalía contra la Trata de Personas mantiene presencia regional en el occidente del país.

Toda esta estructura opera bajo la dirección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, quien es la máxima autoridad de la institución y responsable de dirigir la política de persecución penal en Guatemala. A partir del 17 de mayo el cargo será para Gabriel García Luna, quien sustituirá a Consuelo Porras. 

En Portada

Contreras: Si yo tengo que romper cuórum para proteger la ley, lo voy a hacert
Nacionales

Contreras: "Si yo tengo que romper cuórum para proteger la ley, lo voy a hacer"

05:24 PM, Mayo 14
Porras Argueta y García Luna abordan bases para la transición en el MPt
Nacionales

Porras Argueta y García Luna abordan bases para la transición en el MP

03:08 PM, Mayo 14
Presidente Arévalo busca acabar con el festín de la corrupción en las cárcelest
Nacionales

Presidente Arévalo busca acabar con el "festín de la corrupción" en las cárceles

04:08 PM, Mayo 14
Los fiscales generales de Guatemala: historia, poder y controversiast
Nacionales

Los fiscales generales de Guatemala: historia, poder y controversias

03:29 PM, Mayo 14
Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloat
Deportes

Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa

05:03 PM, Mayo 14

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos