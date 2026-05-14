Fiscalías del Ministerio Público

De acuerdo con la estructura oficial del MP, las fiscalías se dividen según la naturaleza de los casos que investigan y el impacto social de los delitos. Algunas están enfocadas en combatir estructuras criminales complejas, mientras otras atienden delitos específicos como violencia contra la mujer, corrupción, narcotráfico o delitos electorales.
Entre las principales fiscalías de sección que integran el Ministerio Público se encuentran:
· Fiscalía contra la Corrupción
· Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)
· Fiscalía contra el Crimen Organizado
· Fiscalía contra el Delito de Extorsión
· Fiscalía de Delitos de Narcoactividad
· Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
· Fiscalía contra el Delito de Secuestro
· Fiscalía de Delitos Económicos
· Fiscalía de Delitos Administrativos
· Fiscalía de Delitos Electorales
· Fiscalía de Delitos contra Periodistas
· Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas
· Fiscalía contra la Trata de Personas
· Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
· Fiscalía contra el Delito de Femicidio
· Fiscalía de la Mujer
· Fiscalía de Derechos Humanos
· Fiscalía de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal
· Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas
· Fiscalía de Delitos contra el Ambiente
· Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación
· Fiscalía de Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros
· Fiscalía de Extinción de Dominio
· Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal
· Fiscalía de Asuntos Internos
· Fiscalía de Ejecución
· Fiscalía de Casos Especiales
· Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual
Fiscalías distritales y municipales
Además de las fiscalías especializadas, el MP cuenta con fiscalías distritales distribuidas en los 22 departamentos del país y fiscalías municipales ubicadas en distintas localidades para facilitar el acceso de la población al sistema de justicia. Según información oficial, actualmente existen 23 fiscalías distritales y 33 fiscalías municipales.
Estas dependencias son las encargadas de recibir denuncias, coordinar investigaciones y ejercer la acción penal pública en delitos comunes dentro de cada territorio.
Una estructura diseñada por tipo de delito
La Ley Orgánica del Ministerio Público permite crear fiscalías específicas según la complejidad de los delitos o la necesidad institucional. Por ello, algunas dependencias funcionan con agencias regionales en departamentos estratégicos como Quetzaltenango, Izabal, Petén, Alta Verapaz o Escuintla.
Por ejemplo, la Fiscalía contra el Crimen Organizado posee agencias en Jalapa, Quetzaltenango y San Marcos, mientras que la Fiscalía contra la Trata de Personas mantiene presencia regional en el occidente del país.
Toda esta estructura opera bajo la dirección del fiscal general y jefe del Ministerio Público, quien es la máxima autoridad de la institución y responsable de dirigir la política de persecución penal en Guatemala. A partir del 17 de mayo el cargo será para Gabriel García Luna, quien sustituirá a Consuelo Porras.