 Guatemala entrega a Honduras a hija de líder de un cartel
Nacionales

Guatemala entrega a Honduras a hija de líder del cartel Los Valle

La hondureña Yosary Yasmin Valle, acusada de tres asesinatos, residía en Guatemala para evadir la justicia.

Compartir:
ónica Lucía Hernández Castillo y/o Yosary Yasmin Valle Aguilar fue capturada por la policía de Guatemala el 14 de mayo de 2026., PNC
ónica Lucía Hernández Castillo y/o Yosary Yasmin Valle Aguilar fue capturada por la policía de Guatemala el 14 de mayo de 2026. / FOTO: PNC

Las autoridades de Guatemala entregaron este jueves a Honduras a Yosary Yasmin Valle, hija de Miguel Arnulfo Valle, uno de los líderes de la importante organización narcotraficante Los Valle condenado en Estados Unidos, tras su captura en territorio guatemalteco por su supuesta implicación en tres asesinatos.

La mujer, de 33 años, fue detenida gracias a la coordinación internacional entre agentes hondureños y sus homólogos guatemaltecos, indicó un comunicado de la Policía Nacional de Honduras.

En el operativo de captura y traslado participaron unidades de Interpol, la Unidad Nacional Antisecuestros, la Dirección Policial de Investigaciones, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET).

Operativo permitió recabar evidencias

La organización de Los Valle fue calificada en 2015 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como una de las estructuras de narcotráfico "más prolíficas" de Centroamérica.

El portavoz de la Policía hondureña, Wilber Mayes, explicó que tras una labor de vigilancia y persecución se concretó el arresto y la posterior entrega en el punto fronterizo de Corinto.

La hondureña es originaria del departamento de Copán, al oeste de Honduras, zona de influencia histórica de la organización criminal, pero residía en Guatemala para evadir la justicia.

Durante el arresto se decomisaron varios teléfonos móviles que serán sometidos a peritajes para fortalecer las investigaciones sobre las actividades de la estructura delictiva.

La mujer será trasladada a Tegucigalpa, la capital de Honduras, para comparecer ante un Juzgado con Jurisdicción Nacional, donde enfrentará el proceso judicial por los tres asesinatos.

Vínculos con el crimen organizado

El padre de la detenida, Miguel Arnulfo Valle, y su tío Luis Alfonso, líderes de la estructura criminal, fueron condenados en septiembre de 2017 a 23 años de prisión en Estados Unidos por tráfico ilícito de drogas.

Además, otra de sus tías, Digna Azucena Valle, cumplió condena por delitos relacionados al tráfico de drogas en Florida hasta 2018 tras colaborar con la Fiscalía estadounidense.

Según las investigaciones de InSight Crime, Los Valle han usado como base la frontera con Guatemala para asegurar su posición como intermediario clave de redes mexicanas, colombianas y guatemaltecas para el transporte de drogas, y durante años fueron "un contacto importante para el tránsito de la cocaína producida en Suramérica y los distribuidores mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa".

* Con información de la agencia de noticias EFE.

En Portada

Transición MP: Porras se reúne con fiscal general electot
Nacionales

Transición MP: Porras se reúne con fiscal general electo

09:47 AM, Mayo 14
Localizan un cuerpo en la vía pública en Villa Canalest
Nacionales

Localizan un cuerpo en la vía pública en Villa Canales

09:30 AM, Mayo 14
Lo logramos parar: sale a la luz nuevo video del tráiler sin frenos en la autopista Palín-Escuintlat
Nacionales

"Lo logramos parar": sale a la luz nuevo video del tráiler sin frenos en la autopista Palín-Escuintla

08:46 AM, Mayo 14
Conoce qué árbitros estarán en las finales de Liga Nacional y Primera Divisiónt
Deportes

Conoce qué árbitros estarán en las finales de Liga Nacional y Primera División

11:58 AM, Mayo 14
La final del Clausura 2026 también involucra a Comunicaciones y Aurorat
Deportes

La final del Clausura 2026 también involucra a Comunicaciones y Aurora

11:18 AM, Mayo 14

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoLiga NacionalReal MadridEstados UnidosJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos