Videos captan violentos asaltos de motoladrones en zona 11

Los hechos de violencia cometidos por motoladrones continúan generando preocupación entre vecinos de la zona 11 capitalina, luego de que en las últimas horas circularan en redes sociales videos de dos asaltos ocurridos en distintos puntos del sector.
Uno de los casos ocurrió en la 10a. calle "A" de la colonia Roosevelt, donde una cámara de seguridad captó el momento exacto en que una mujer fue interceptada por los tripulantes de una motocicleta.
En las imágenes se observa que la víctima caminaba con una mochila cuando fue sorprendida por un hombre y una mujer que se movilizaban en moto. Bajo amenazas con arma de fuego, los sospechosos le exigieron sus pertenencias.
¡Ayuda, ayuda!", gritaba desesperadamente la mujer mientras forcejeaba con los asaltantes para evitar el robo.
Pese a los gritos de auxilio, los delincuentes lograron despojarla de sus pertenencias y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.
Otro asalto también quedó grabado
En otro video difundido en redes sociales, también registrado en zona 11, se observa la forma en que presuntos motoladrones actuaron para despojar de su celular a un motorista.
La grabación muestra a la víctima detenida cerca de la banqueta, a un costado de su motocicleta, mientras revisaba su celular. Metros atrás, otro motorista conversaba con un peatón, aparentemente coordinando el robo.
Segundos después, el peatón caminó hacia la víctima y, utilizando un arma de fuego, le arrebató el celular. Mientras tanto, el otro motorista permanecía cerca para facilitar la huida.
Tras cometer el asalto, ambos sospechosos escaparon rápidamente del lugar.
Vecinos exigen mayor seguridad
Residentes de la zona 11 manifestaron su preocupación por el incremento de asaltos cometidos por motoladrones y señalaron que los videos han sido compartidos ampliamente en redes sociales con el objetivo de identificar a los responsables.
Además, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la seguridad y aumentar los patrullajes en el sector, ante el temor de que estos hechos continúen ocurriendo.