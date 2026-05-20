 Jornada de accidentes: Colisiones y atropellos en la vía
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Jornada de accidentes: Vehículos colisionados y personas atropelladas

En distintos puntos se han registrado percances viales.

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Vehículo accidentado en zona 13., PMT capitalina/Montejo
Vehículo accidentado en zona 13. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

En las primeras horas de este miércoles, 20 de mayo, se han reportado accidentes de tránsito que han dejado personas lesionadas, daños materiales y un marcado impacto en la circulación vehicular. Los hechos se han dado en distintos sectores de la Ciudad de Guatemala, Villa Nueva y otras áreas aledañas, así como en el interior del país.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, dio a conocer que ocurrió un hecho vial en el viaducto Tecún Umán, con dirección a la zona 13, donde una conductora perdió el control del volante por causas todavía no establecidas. En medio de la confusión generada, el vehículo fue colisionado contra un muro perimetral.

El funcionario confirmó que e hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales, ya que, según las imágenes, el automóvil sufrió daños en la parte delantera, uno de los costados y destrucción de vidrios.

Este incidente generó complicaciones temporalmente en el sector, pero ya fue movilizado por parte de una grúa que trasladó la entidad aseguradora de la usuaria. Mientras se desarrollaban las diligencias, la PMT mantuvo la regulación vial en el sector.

Por aparte, se informó que un motorista atropelló a un peatón. El hecho ocurrió en la calzada Atanasio Tzul y 31 calle de la zona 12. Tanto el conductor como la persona arrollada resultaron lesionadas, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos Municipales para brindarles atención.

Esta situación afectó temporalmente la conexión hacia el norte en este importante tramo. En seguimiento de este caso trabajaron los cuerpos de socorro, la PMT y la Policía Nacional Civil.

La PMT de Villa Nueva reportó que un vehículo quedó volcado tras un hecho de tránsito ocurrido en el kilómetro 13.5, con dirección al sur. El tránsito se ve seriamente afectado en el tramo, pues quedaron obstaculizados dos carriles. Las autoridades trabajan en el lugar para retirar el carro accidentado y liberar lo antes posible la circulación.

Fuerte colisión en ruta Interamericana

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que un camión impactó en la parte trasera de un tráiler en el kilómetro 127.5 de la ruta Interamericana. En el marco de la fuerte colisión, una persona quedó atrapada en la estructura destruida de la cabina del vehículo.

Los socorristas trabajaron por varios minutos en el proceso de rescate del herido. Fue necesario utilizar el equipo especial hidráulico denominado "quijada de la vida" para finalmente poder extraerlo y trasladarlo a un hospital.

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