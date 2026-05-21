 Conoce la campaña "Cambia tu multa por un casco certificado"
Nacionales

Proponen modificar multas contra motoristas que circulan sin casco

¿En qué consiste la propuesta para modificar multas a motoristas que conducen sin casco? Aquí los detalles:

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Motorista sin casco., Redes sociales.
Motorista sin casco. / FOTO: Redes sociales.

Autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y el diputado Cristian Álvarez, jefe del bloque legislativo Creo, analizan una propuesta para modificar las multas impuestas a motoristas que circulan sin casco de protección.

Durante la reunión de trabajo, se abordó el impacto de las sanciones actuales y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad vial para reducir los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas en el país.

En el marco de este análisis, el Departamento de Tránsito de la PNC anunció el impulso de la campaña "Cambia tu multa por un casco certificado", como una estrategia orientada a incrementar el uso del casco en pilotos y acompañantes de motocicleta.

El programa permite que los motoristas sancionados puedan destinar el monto de la multa a la compra de un casco certificado, accediendo a descuentos de hasta el 90 % en la sanción, con el objetivo de fomentar la seguridad vial y la protección de la vida.

La iniciativa está dirigida a conductores multados por no portar casco, conforme al artículo 184, numeral 10 del Reglamento de Tránsito.

¿Cómo optar al benefico?

Para optar al beneficio, los motoristas deberán presentar licencia de conducir tipo "M" y tarjeta de circulación vigentes, factura de compra de casco certificado, el casco físico para inspección, además de completar una capacitación digital y una evaluación sobre la Ley y Reglamento de Tránsito en el portal www.transito.gob.gt.

Las autoridades indicaron que no aplica para multas emitidas por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), y que cualquier otra sanción pendiente deberá ser cancelada en su totalidad para poder acceder al beneficio.

La primera fase del programa se implementará el sábado 23 de mayo, de 8:00 a 16:00 horas, en las instalaciones del Departamento de Tránsito de la PNC, ubicadas en la 3.ª avenida 6-44, zona 1, dirigida inicialmente a motoristas del departamento de Guatemala y la ciudad capital.

Con información de congreso.gob.gt y transito.gob.gt

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