Motorista sorprendido circulando en contravía y subiendo a banqueta

Por medio de un video se denunció públicamente el incumplimiento de la ley y reglamento de tránsito por parte de un motorista, quien además de circular en contra de la vía, utiliza una banqueta para avanzar hacia su destino recurrente.
El usuario que grabó las imágenes para compartir con autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala también advierte que el motorista pone en riesgo a menores de edad y padres de familia de una escuela que se encuentra en la esquina de la acera sobre la que circula.
Esto ocurre en la avenida Elena y 15 calle de de la zona 3.
Este motosimio siempre pasa sobre las banquetas a toda hora en contra via. Incluso hay una escuelita en la esquina, con el peligro que atropelle a los niños o papás. Es en la Avenida Elena entre 15 calla y 15 calle A zona 3. @amilcarmontejo @muniguate pic.twitter.com/qp392fltlz— Gabs RM (@gabs_linda) May 25, 2026
La multa por subirse o circular en moto sobre las banquetas en la Ciudad de Guatemala es de Q500, conforme al Reglamento de Tránsito. Las autoridades han advertido que los motoristas reincidentes o que manejen de forma imprudente pueden enfrentar sanciones económicas de hasta Q25,000 y la cancelación de su licencia de conducir.
Esto debido a que pilotos de motocicletas hacen un uso irregular recurrente de esta falta, que pone en riesgo a los peatones.