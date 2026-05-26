 Menor implicado en crimen en zona 18 es enviado a prisión
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Ligan a proceso y envían a prisión a menor implicado en crimen

El adolescente fue sorprendido junto a un adulto cuando desmembraban un cuerpo en la zona 18.

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Los policías hallaron a los presuntos pandilleros dentro de una vivienda de la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18., PNC de Guatemala.
Los policías hallaron a los presuntos pandilleros dentro de una vivienda de la colonia Lomas de Santa Faz, zona 18. / FOTO: PNC de Guatemala.

El Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal resolvió este martes, 26 de mayo, ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva al adolescente de 16 años que fue sorprendido mientras desmembraba un cuerpo con un adulto en la zona 18 capitalina.

El pasado domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que en una casa abandonada ubicada en la colonia Santa Faz estaba siendo desmembrada una persona que no ha sido identificada. En el lugar fueron encontrados el menor, conocido como "el Diabólico"; y Diego de Jesús Herrera Rodríguez, alias "Psicópata", de 28 años, ambos presuntos integrantes de la pandilla del Barrio 18.

De acuerdo con información de la entidad de seguridad, en ese momento el adulto portaba un arma de fuego y el menor tenía en sus manos un cuchillo, mientras que ambos evidenciaban manchas de sangre en la ropa.

El hallazgo se produjo durante operativos de seguridad que se desarrollaban en el área debido a que los agentes escucharon ruidos y percibieron olores, por lo que hicieron la verificación respectiva. Al rodear la vivienda observaron a los individuos sobre un cadáver que era desmembrado. Ambos intentaron escapar, pero fueron detenidos.

Herrera también enfrentará a la justicia. Ayer fue ligado a proceso penal por resolución del Juzgado de Turno de Torre de Tribunales, que ordenó que sea investigado por posiblemente cometer los delitos de asesinato y portación ilegal de arma de fuego.

Crimen vinculado con pandillas

Durante una conferencia de prensa que brindó ayer, el director de la PNC, David Custodio Boteo, se refirió a este caso y compartió que al momento de la llegada de los agentes el más violento era el adolescente, por lo que no descartó que fuera el primer crimen en el que participaba.

Asimismo, el funcionario indicó que este hecho tendría relación con rivalidad entre pandillas o podría tratarse de un acto de iniciación por parte del adolescente dentro del grupo delictivo.

También el jefe policial calificó de "lamentable que un adolescente" este involucrado en este tipo de situaciones, cuando tendría que estar enfocado en temas de clases y educación, así como bajo la supervisión de sus padres, pero, por el contrario, se le encontró desmembrando a una persona, lo que consideró "un acto tan malvado y con suma violencia".

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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