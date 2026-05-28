Capturan a implicado en crimen contra estudiante en Santa Rosa

Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves, 28 de mayo, al presunto responsable de quitarle la vida a una estudiante de 15 años, quien desapareció el año pasado y su cuerpo fue hallado días después con señales de violencia. El operativo se llevó a cabo en la aldea San Miguelito, Asunción Mita, Jutiapa.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), se dio cumplimiento a una orden de aprehensión contra Luis Alberto Jiménez Vásquez, de 36 años, la cual fue emitida por el Juzgado de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Santa Rosa por el delito de femicidio.
Las acciones para ubicar al sospechoso y ponerlo a disposición de la justicia estuvieron a cargo de investigadores de la entidad de seguridad, que trabajaron en coordinación con la Fiscalía contra el Femicidio del Ministerio Público.
Desapareció tras ir a estudiar
De acuerdo a la investigación, Jiménez llegó el 17 de noviembre de 2025 a recoger a bordo de su motocicleta a una adolescente de 15 años al momento en el que salió de clases en un colegio de Guazacapán, Santa Rosa.
Se conoció que esa fue la ocasión en la que fue vista por última vez. Viajaba uniformada y portando su mochila en compañía de este individuo, quien la habría llevado hasta una finca de la aldea El Astillero, del municipio en referencia.
Días después, el cuerpo de la menor fue localizado sin vida, con señales de violencia y en estado de descomposición. A un costado se encontraba su mochila con sus cuadernos forrados, un peine y un dije plateado con diseño de la Virgen María.
Las investigaciones del caso continúan para esclarecer detalles del crimen y constatar si el ahora detenido estuvo implicado en el atroz crimen contra la quinceañera.