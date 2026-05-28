 ONU: 56% de pobreza persiste en Guatemala
Nacionales

La ONU alerta de la "persistencia" de la pobreza en Guatemala, que se sitúa en el 56%

Según el informe presentado por Naciones Unidas, el 80,8 % de los niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de precariedad económica.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo participó en la presentación del Informe Anual 2025 de las Naciones Unidas en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo participó en la presentación del Informe Anual 2025 de las Naciones Unidas en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La ONU alertó este jueves sobre la "persistencia" de los indicadores de pobreza en Guatemala, que siguen afectando al 56 % de la población, pese a la conclusión de un ciclo de cinco años de cooperación en el que se ejecutaron 923 millones de dólares en proyectos de desarrollo.

A pesar de este desembolso, la falta de oportunidades sigue golpeando con fuerza a una población de 18,7 millones de personas: la pobreza extrema se mantiene estancada en el 16,2 % y el empleo informal afecta al 67,9 % de los trabajadores, según revela el Informe Anual de Resultados 2025 de la ONU.

El documento detalla que entre 2021 y 2025 el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) desplegó 378 iniciativas de desarrollo en el país centroamericano.

Sin embargo, la movilización de fondos internacionales mostró una tendencia a la baja en la recta final del período, ya que tras alcanzar un techo de 250,1 millones de dólares en 2022, la ejecución anual descendió a 213 millones en 2024 y cerró en 187,9 millones de dólares en 2025.

El panorama reflejado por el organismo mundial sigue siendo especialmente crítico para los menores del país centroamericano, donde el 80,8 % de los niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de precariedad económica.

Asimismo, el informe de la ONU reveló preocupación en materia de derechos humanos, tras documentar 1.465 ataques dirigidos contra defensores, periodistas y operadores de justicia durante el ciclo.

En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (OACNUDH) denunció la "instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público (Fiscalía)", con el fin de criminalizar a jueces y fiscales dedicados a investigar la corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos en el país.

Servicios sociales y prevención

Frente a este escenario, el organismo reportó que las operaciones de asistencia permitieron que 4,5 millones de personas en Guatemala ampliaran su acceso a servicios sociales esenciales durante el último año.

Entre las acciones ejecutadas destaca el apoyo logístico al Estado para la instalación de más de 50.000 pisos de concreto en hogares vulnerables, logrando la declaración de 10 municipios libres de pisos de tierra.

El informe resalta la implementación de la primera acción anticipatoria colectiva de Centroamérica frente a la sequía en el Corredor Seco, la cual brindó asistencia preventiva a 67.500 personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

"No se trata de responder a emergencias cuando estas ocurren, se trata de construir capacidades previas, anticipar riesgos, proteger avances del desarrollo y reducir vulnerabilidades antes de que las crisis se profundicen", afirmó el coordinador residente de la ONU en Guatemala, Miguel Barreto, quien anunció una nueva intervención para mitigar el fenómeno de El Niño.

"Hoy estos logros toman forma y se ven acompañados por resultados concretos, y en ellos reside la defensa de los valores democráticos porque, sin resultados que demuestren que satisfacen las necesidades, la población no va a trasladar la confianza a las instituciones", dijo el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, tras recibir el informe.

Para el nuevo ciclo estratégico fijado entre 2026 y 2030, la ONU y el Ejecutivo guatemalteco acordaron incorporar, por primera vez, la movilidad humana y la migración como una prioridad de desarrollo nacional.

* Con información de la agencia de noticias EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas.

En Portada

Difunden video de intenso tiroteo en el que un presunto delincuente fue abatido por PNC en ruta Interamericanat
Nacionales

Difunden video de intenso tiroteo en el que un presunto delincuente fue abatido por PNC en ruta Interamericana

02:48 PM, Mayo 28
Gobierno de Guatemala: No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjerast
Nacionales

Gobierno de Guatemala: "No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras"

11:39 AM, Mayo 28
Exigen avances en investigación por desaparición de odontólogot
Nacionales

Exigen avances en investigación por desaparición de odontólogo

01:03 PM, Mayo 28
India retirará la estatua más alta del mundo de Lionel Messit
Deportes

India retirará la estatua más alta del mundo de Lionel Messi

03:15 PM, Mayo 28
Arsenal: Mikel Arteta, el hombre que siempre creyót
Deportes

Arsenal: Mikel Arteta, el hombre que siempre creyó

12:07 PM, Mayo 28

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoCopa del MundoReal Madridredes socialesLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar