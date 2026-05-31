Partido Jaguar juramenta Coordinador Municipal

Durante una reunión celebrada este domingo, 31 de mayo de 2026, el partido Jaguar juramentó a su nuevo Coordinador Municipal en San José Pinula, Rony Martínez. Durante el evento, el Coordinador Municipal, Amílcar Rivera, expresó su agradecimiento a los asistentes y a Martínez por aceptar el cargo.
Rivera describió a Martínez como un joven y un hombre emprendedor, que ha estado luchando por sacar adelante a su familia y a su municipio, por medio de su negocio. Rivera agregó que Martínez es un generador de empleo y resaltó que esa función no es fácil.
Rivera funge como Coordinador Departamental de Guatemala en el partido Jaguar, por lo que compartió que su decisión de unirse a la agrupación política obedece a la necesidad que Guatemala tiene de "sanar".
"Guatemala es un país muy bello, muy hermoso, con muchas cosas, pero lamentablemente es un país que se ha enfermado, que nos ha limitado a muchas cosas", aseguró Rivera.
El político recordó su infancia viviendo en el departamento de Escuintla, asegurando que hace muchos años los menores tenían la libertad de salir a cualquier hora y a cualquier parte, porque los padres no estaban preocupados por la delincuencia.
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Partido Jaguar busca combatir la delincuencia
Rivera recordó que en su infancia, sus padres se preocupaban más de que le pudiera pasar algo en el río a que fuera víctima de la violencia. Agregó que en la actualidad la mayoría de los niños deben estar en casa, no porque se desconfíe de ellos, sino porque hay desconfianza de la realidad de la nación.
El político describió como enfermedad a las maras, a los delincuentes y las drogas, asegurando que se han ido posicionando en las universidades, en las escuelas o en los institutos.
Rivera lamentó el interés de los jóvenes por integrar grupos criminales y por experimentar con drogas. Agregó que en Guatemala es raro ver un negocio que no esté afectado por las extorsiones, porque la mayoría de negocios son víctimas de ese delito.