 Momento en que atropellan a agente de la PMT en Mixco
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Video muestra el momento en que atropellan a agente de la PMT en Mixco

Automovilista atropella a agente de la PMT mientras regulaba el tránsito en Mixco.

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Automovilista atropella a agente de la PMT., Captura de pantalla video de Facebook.
Automovilista atropella a agente de la PMT. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un automovilista atropella a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco mientras realizaba labores de regulación vehicular en una intersección.

La grabación fue compartida por el alcalde Neto Bran y evidencia cómo el vehículo se encontraba inicialmente detenido en medio del tránsito, formando fila junto a otros automóviles. Sin embargo, en un momento dado, el conductor decide salirse para cruzar la intersección sin respetar la vía, lo que provoca el impacto contra el agente.

El oficial se encontraba en la vía cumpliendo funciones de ordenamiento del tránsito cuando fue alcanzado por el vehículo. En ese mismo instante, un autobús del transporte público se aproximaba al punto, lo que elevó el riesgo de un incidente de mayor gravedad.

A pesar del golpe, este no fue de gravedad, lo que permitió que el agente permaneciera de pie y reaccionara de inmediato, acercándose al conductor para atender la situación.

En el mismo punto se observa la intervención de otro agente de la PMT, quien se aproxima al automovilista para llamarle la atención por la maniobra realizada.

Posteriormente, en las imágenes se aprecia que el conductor habría recibido una sanción, aunque hasta el momento no se han detallado oficialmente el tipo de infracción ni el monto de la multa aplicada.

El mensaje de Neto Bran para los conductores 

Tengamos cuidado con los PMT, ellos están para ayudar", se lee en la publicación del alcalde Neto Bran, que acompaña el video captado por cámaras de seguridad de la Municipalidad de Mixco.

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores a respetar las señales y las indicaciones de los agentes en la vía, con el fin de evitar accidentes y garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal operativo.

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