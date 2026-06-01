 Mujer embarazada atropellada en San Sebastián, Retalhuleu
Nacionales

Momento exacto en que mujer embarazada que se conducía en moto es atropellada en Retalhuleu

Conductor se da a la fuga tras atropellar a mujer embarazada en San Sebastián.

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Mujer embarazada resulta atropellada en accidente de tránsito en San Sebastián Retalhuleu., Captura de pantalla video de Facebook.
Mujer embarazada resulta atropellada en accidente de tránsito en San Sebastián Retalhuleu. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Una mujer en estado de gestación resultó atropellada en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de San Sebastián, Retalhuleu, el cual quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la Municipalidad.

En las imágenes se observa que la víctima se desplazaba en motocicleta cuando un automóvil realiza una maniobra para incorporarse a una avenida sin respetar el derecho de vía, lo que provoca el impacto.

La colisión ocurre de forma repentina y la mujer embarazada cae a la cinta asfáltica, siendo la más afectada por el golpe.

Tras el hecho, el conductor del vehículo continúa su marcha y abandona el lugar del accidente. Segundos después, testigos que presenciaron lo ocurrido auxiliaron a la víctima y alertaron sobre la situación.

Persiguen al automovilista 

En el video también se aprecia que la motociclista logra incorporarse con la ayuda de los vecinos tras el impacto, aunque con evidentes signos de afectación física.

Uno de los testigos decidió seguir al automovilista en motocicleta, logrando alcanzarlo poco después. Al ser localizado, el conductor regresó al lugar del hecho y aceptó hacerse responsable de los daños ocasionados.

El incidente fue finalmente resuelto en el sitio, sin que fuera necesaria una intervención inmediata de las autoridades de tránsito.

Hacen llamado a respetar las normas de tránsito 

La Municipalidad de San Sebastián reiteró el llamado a los conductores a respetar el derecho de vía y las normas de tránsito, haciendo énfasis en la importancia de conducir con precaución para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de los usuarios de la vía.

También recordó que abandonar la escena de un accidente puede derivar en consecuencias legales y agravar la situación del responsable.

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