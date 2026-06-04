Capta persecución contra banda de ladrones en Amatitlán

Un video que circula ampliamente en redes sociales muestra los momentos de tensión y caos que se vivieron durante la persecución de una presunta banda dedicada al hurto en comercios en el municipio de Amatitlán.
El hecho ocurrió el pasado 3 de junio y fue captado por las cámaras de vigilancia del Centro de Monitoreo Municipal, cuyas imágenes permitieron dar seguimiento a varios individuos señalados de presuntamente sustraer mercadería de un reconocido establecimiento comercial de la localidad.
De acuerdo con las imágenes, el grupo estaba integrado por tres mujeres y dos hombres, quienes habrían abandonado el comercio y escapado a bordo de un vehículo. Los operadores del sistema de videovigilancia iniciaron de inmediato el rastreo de los sospechosos a través de las cámaras instaladas en distintos puntos del casco urbano.
Las grabaciones muestran cómo el vehículo avanzaba por la 2a. avenida y posteriormente tomaba la 6a. calle, mientras las autoridades coordinaban acciones para interceptarlo.
El operativo
Ante la alerta, se desplegó un operativo motorizado integrado por fuerzas combinadas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes dieron seguimiento a los señalados.
Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del automóvil cambiaron repentinamente de ruta y realizaron maniobras peligrosas para intentar escapar. Según se observa en el video, los sospechosos giraron sobre la 5a. avenida en contra de la vía, generando momentos de riesgo para conductores y peatones.
Durante la huida estuvieron a punto de atropellar a un motorista y de impactar contra un camión que esperaba el cambio de luz en un semáforo. Asimismo, casi colisionan con otros vehículos que circulaban por el sector mientras eran perseguidos por los agentes motorizados.
Las imágenes también muestran cómo algunos elementos de seguridad descendieron de sus motocicletas para intentar alcanzar a los sospechosos, en una escena que muchos usuarios en redes sociales han comparado con una secuencia cinematográfica.
La persecución concluyó cuando los ocupantes del vehículo, al verse acorralados, abandonaron la unidad y emprendieron la huida a pie. No obstante, fueron alcanzados y detenidos por las fuerzas de seguridad.
Posteriormente, los capturados fueron trasladados a la comisaría correspondiente y puestos a disposición de un juez competente, quien determinará su situación legal.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni han proporcionado detalles sobre la cantidad de mercadería que presuntamente habría sido sustraída del establecimiento comercial.