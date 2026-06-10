 Otorgan medidas sustitutivas al exdirector de Informática del TSE

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Otorgan medidas sustitutivas al exdirector de Informática del TSE

Jorge Santos Neill está señalado en el caso "Corrupción Semilla".

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El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos, durante la audiencia., Omar Solís/Emisoras Unidas
El exdirector de Informática del TSE, Jorge Santos, durante la audiencia. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal resolvió a favor del exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill, quien está siendo procesado por su presunta vinculación con el caso "Corrupción Semilla", y le otorgó medidas sustitutivas.

Santos Neill fue ingresado a prisión en mayo pasado por orden de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal que le revocó el arresto domiciliario y otras medidas que le habían sido otorgadas por el referido tribunal.

En septiembre de 2025, se autorizó al funcionario electoral dejar la prisión debido a que su defensa planteó temas de salud para pedir que pudiera seguir en libertadd con el proceso penal en su contra. En esa ocasión, se indicó que no existía riesgo de fuga ni de tener algún tipo de influencia en la investigación.

Por su parte, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se opuso por considerar que no era procedente que dejara la prisión por un supuesto peligro de fuga y obstaculización de la acción penal. En la audiencia, la fiscal Leonor Morales indicó que la prisión era la única medida adecuada y necesaria para garantizar la integridad del proceso penal y la seguridad.

Según las palabras de la representante del Ministerio Público, quedó demostrado que no solo no superó ninguno de los riesgos procesales regulados en los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal, sino que sí variaron las circunstancias primitivas del proceso, pero de una forma negativa ya que, según sus palabras, denotó que esos riesgos se incrementaron.

A pesar de la oposición expresada por el ente investigador, el tribunal resolvió a favor de Santos Neill y esto le permitió recuperar su libertad y quedar a la espera de esclarecer su situación cumpliendo una serie de medidas, incluido el arraigo, la permanencia en su residencia y la obligación de presentarse cada 15 días a un juzgado a firmar el libro de asistencia.

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