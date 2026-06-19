Escuintla: Más de 60 estudiantes afectados por insolación

Al menos 60 estudiantes resultaron afectados por deshidratación, insolación y cuadros de taquicardia tras participar en una actividad deportiva realizada en un centro educativo de Tiquisate, Escuintla.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, los alumnos presentaron síntomas derivados de las altas temperaturas registradas en la zona, por lo que fue necesario brindarles atención prehospitalaria y trasladarlos a un centro asistencial para su evaluación y tratamiento.
Según la información preliminar, en el establecimiento educativo se desarrollaba una carrera de atletismo cuando varios estudiantes comenzaron a presentar malestares físicos relacionados con el intenso calor.