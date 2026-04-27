Estudiantes hospitalizados por intoxicación en Sololá

Las autoridades continúan dándole seguimiento al caso de intoxicación ocurrido la semana pasada en la Escuela Normal Regional de Occidente, en el departamento de Sololá, en el que se vieron afectadas más de 400 personas que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales tras presentar una serie de síntomas después de que presumiblemente consumieron alimentos.
Hasta este lunes, 27 de abril, dos alumnos del referido recinto continuaban internados en el hospital de Sololá, a donde ingresaron el pasado viernes junto con decenas de sus compañeros al verse afectada su salud por causas que aún no se han establecido. Según el Ministerio de Salud, los pacientes podrían ser dados de alta en las próximas horas.
Se conoció que el día de los hechos los alumnos consumieron pescado frito, ensalada rusa, aguacate y fresco de rosa de jamaica. Se tomaron muestras de la comida y de los recipientes donde estuvo almacenada. La cartera continúa a la espera de conocer los resultados de las muestras que se tomaron a los alimentos que consumieron los jóvenes, pues no se descarta que puedan ser el origen de esta emergencia.
Por su parte, autoridades del centro educativo decidieron que esta semana no se tendrán actividades mientras se continúa con la verificación e investigación y se espera retomar clases el próximo lunes 4 de mayo.
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Contraloría da seguimiento al caso de intoxicación
La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que se encuentra dando seguimiento al caso de varios estudiantes y docentes intoxicados en el departamento de Sololá. Indicó que, en las acciones en campo, los monitores entrevistaron al personal de cocina responsable de preparar alimentos para alrededor de 550 estudiantes y docentes.
Según la institución, se identificó al proveedor de alimentos y se verificaron los menús autorizados por el Ministerio de Educación, así como la recepción de insumos, los protocolos de refrigeración, y el estado de los utensilios de cocina y de servicio.
La CGC aseguró que también dieron acompañamiento a los procedimientos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el tema de toma de muestras de los alimentos consumidos, agua y superficies. El procedimiento incluyó procesos de hisopados en hieleras y puertas, para su análisis.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7