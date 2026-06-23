Temblor de magnitud 4.7 sacude Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un segundo temblor en el territorio guatemalteco este martes, 23 de junio. De acuerdo con el informe preliminar, el mismo alcanzó una magnitud de 4.3, con región epicentral en el océano Pacífico.
El sismo se registró a las 11:31 de la mañana, nueve horas después del primer evento que se dio en esa misma región, en la que se informó que las cabeceras departamentales más cercanas incluían los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa.
Recomendaciones por sismo
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:
Si está en un lugar público
- Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
- Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
- Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.
Si está en el hogar
- Mantener la calma.
- Activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Si está en la calle
- Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
- Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
- Atender las recomendaciones de las autoridades.