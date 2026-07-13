Informe final del Panel de Personas Expertas Independientes

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) presentó este lunes, 13 de julio, el informe final sobre los procesos de elección de segundo grado realizados en Guatemala, entre los que se incluye la designación de autoridades del Ministerio Público (MP) y de magistrados de Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral, a los cuales se les dio seguimiento durante 2026.
Ana Lorena Delgadillo, integrante de la referida instancia, detalló que se identificaron persistentes dificultades y graves déficits estructurales, incluida la falta de definición de un perfil sustancial para los cargos. Asimismo, señaló que se observó que personas con tachas internacionales que participaron en los procesos obtuvieron altas calificaciones.
De la misma manera, José Ugaz, otro de los expertos, dijo que no se respetó el principio de renovación, observándose iniciativas de reelección de autoridades que ya ocupaban cargos de alta jerarquía, como el caso de Consuelo Porras, que buscaba en tercer período al frente del MP.
Por su parte, Jaime Arellano, reiteró que el amparo se utiliza de manera indebida en Guatemala para obstruir procesos y simultáneamente mencionó la ausencia de acciones judiciales efectivas que pudieron haber encauzado los procesos de selección.
En ese sentido, los integrantes del panel recomendaron que, al más breve plazo, se pueda contemplar un proceso de reforma integral del sistema del modelo de elecciones de altos funcionarios del sector justicia.
Elección de Usac
El abogado Jaime Arellano, integrante del Panel de Expertos Independientes, también se refirió a la situación que se presenta en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Consideró que la crisis actual se pudo haber resuelto si el sistema de justicia hubiera ejecutados las acciones interpuestas como era debido.
De igual forma, señaló que se debe evaluar cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas si algún órgano jurisdiccional resuelve que los integrantes del Consejo Superior Universitario tienen sus mandatos vencidos, tomando en cuenta de que fueron ellos lo que eligieron a dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7