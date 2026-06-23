Temblor - sismo en Guatemala, martes 23 de junio 2026

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que a las 02:25 horas de este martes, 23 de junio, se registró un sismo en el territorio guatemalteco, por lo que se da el seguimiento correspondiente.
Por medio de un boletín emitido por la Sección de Sismología, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, se dio a conocer que el evento tuvo magnitud de 4.4, con región epicentral en el océano Pacífico.
El temblor fue reportado como sensible, con baja intensidad, en distintos puntos de los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa, así como en áreas aledañas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) da seguimiento a los movimientos telúricos, con el objetivo de determinar posibles daños. En este caso, no se ha reportado ninguno.
Guatemala, territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.
Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.