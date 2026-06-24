Paso cerrado tras incidente armado en zona 4 de Villa Nueva

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la tarde de este miércoles, 24 de junio, se registró un incidente armado en la 11 calle de la zona 4 del municipio de Villa Nueva, Guatemala, en las cercanías del sector conocido como Mayan Golf.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre un tiroteo ocurrido en el área mencionada que había dejado posibles víctimas, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos personas que presentaban múltiples impactos provocados por proyectiles de arma de fuego, una de ellas se encontraba fallecida dentro de un vehículo.
Mientras tanto, la segunda víctima recibió asistencia prehospitalaria y tras ser estabilizada en el lugar fue trasladada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19, donde quedó internada.
Las autoridades correspondientes se encuentran realizando las diligencias de investigación para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los posibles responsables del crimen.
Cierre total de la ruta
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva dio a conocer que sus equipos le dan seguimiento a la incidencia que se presenta en el ingreso a la colonia Eterna Primavera y que ha generado un cierre vehicular total en ese tramo.
"Por favor, tómelo muy en cuenta. Si usted transita o habita en los alrededores de la colonia tome a consideración que el paso está totalmente cerrado específicamente en la 11 calle, frente a una fábrica de textiles derivado de un incidente armado", explicó Henry Quevedo, vocero de la institución.
Asimismo, les sugirió a los usuarios que transitan o viven en los alrededores de este residencial que utilicen como ruta alterna el área del paseo del Lago, por Pinares, para conectar a la 16 avenida de la zona 4 y evitar el inconveniente de tránsito.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7