CC aplaza discusión sobre prisión preventiva de Luis Pacheco y Héctor Chaclán

La Corte de Constitucionalidad (CC) retiró de su agenda la acción con la que se busca revocar la prisión preventiva contra los exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Los exdirigentes indígenas se encuentran hace más de un año están recluidos en la cárcel de Mariscal Zavala sin que su caso tenga avances. Según trasciende, la magistrada suplente María Jocholá indicó que debía conocer el fondo del caso, por lo que se reagendará la discusión.