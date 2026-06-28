Sexagenaria muere por ataque armado en colonia Candelaria

Bomberos Municipales reportaron que un ataque armado cobró la vida de una sexagenaria dentro de un comercio de la colonia Candelaria, zona 18 capitalina, la mañana de este domingo, 28 de junio de 2026. Los rescatistas precisaron que el hecho de violencia tuvo lugar en el lote 1, del sector D, de la colonia antes descrita.
Los paramédicos indicaron que fueron los vecinos del sector quienes llamaron de manera insistente a la línea de emergencia 123 para reportar el incidente de violencia. Al llegar al lugar, los uniformados tuvieron que hacer un ingreso forzado en el lugar donde ocurrió el suceso.
Los rescatistas narraron que, al ingresar, encontraron a una mujer de 65 años con varias heridas de proyectil de arma de fuego. Sin embargo, la sexagenaria falleció pese a los esfuerzos de los bomberos por reanimarla.
El Cuerpo de Bomberos Municipales informó que la mujer falleció a causa de la gravedad de las heridas que le causaron con arma de fuego, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades para iniciar las investigaciones. Por ahora, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) trabajan para esclarecer los motivos del ataque armado.
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Ataque armado ocurrió dentro de una tienda
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro, el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un local que funcionaba como una tienda. En el lugar se pueden apreciar al menos dos refrigeradoras y varias cajas de plástico con envases de bebidas embriagantes.
El lugar donde ocurrió el hecho de violencia también tiene una ventana pequeña con barrotes y malla. Por el momento se desconocen como fue que la mujer fue agredida y atacada con arma de fuego.
Las autoridades también trabajan para identificar a la víctima mortal, quien quedó tendida sobre el piso del local donde trabajaba.