 Presunto sicario es abatido durante enfrentamiento con la PNC en Ciudad Quetzal

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Presunto sicario es abatido durante enfrentamiento con la PNC en Ciudad Quetzal

El sospechoso es presunto integrante del Barrio 18 y momentos antes atacó a un supuesto miembro de la pandilla rival.

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. / FOTO: PNC
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Un presunto integrante del Barrio 18 murió tras enfrentarse a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo realizado en horas de la noche del pasado domingo, 28 de junio, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, luego de que vecinos alertaran sobre un supuesto intento de ataque en el sector.

De acuerdo con la PNC, los agentes acudieron al sector en respuesta a denuncias de ciudadanos que informaron sobre la presencia de hombres armados que presuntamente pretendían atentar contra la vida de una familia.

Al llegar al lugar, los agentes localizaron a uno de los sospechosos, quien, según el informe policial, se enfrentó contra los uniformados, lo que dio lugar a la respuesta de los uniformados y que se generara el tiroteo en el que falleció.

Las autoridades indicaron que el individuo era un presunto sicario del Barrio 18 y que durante el operativo fueron incautadas dos armas de fuego.

Atacó a presunto rival

La Policía informó además que, minutos antes del enfrentamiento, el ahora fallecido habría atacado a un presunto rival de la Mara Salvatrucha. El herido fue capturado posteriormente y trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial, debido a que presentaba lesiones por los impactos de bala.

Según la PNC, el detenido portaba una pistola de manera ilegal, la cual también fue decomisada como parte de las diligencias.

La institución señaló que continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y reiteró su compromiso de combatir a las estructuras criminales y garantizar la seguridad de la población.

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