 Guatemala: Proyecto de presupuesto 2027 con 7.5% de aumento

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Nacionales

Guatemala proyecta un presupuesto para el 2027 un 7,5 % más alto que el de este año

El de Guatemala “continúa siendo el presupuesto público más pequeño de América Central”, expresó el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.

Compartir:
Fotografía de una pantalla que muestra la proyección del presupuesto preliminar por parte del Gobierno de Guatemala para el ejercicio fiscal de 2027 de 181, 563,2 millones de quetzales (unos 23
Fotografía de una pantalla que muestra la proyección del presupuesto preliminar por parte del Gobierno de Guatemala para el ejercicio fiscal de 2027 de 181 / FOTO: 563,2 millones de quetzales (unos 23
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Gobierno de Guatemala informó este miércoles que proyecta un presupuesto nacional para el 2027 de 181.563,2 millones de quetzales (23.700 millones de dólares), un 7,5 % más que el actual, que priorizará la inversión en infraestructura moderna, seguridad y desarrollo social.

El proyecto de presupuesto del 2027 prevé un crecimiento económico del 4 % y un déficit fiscal de 3,7 % del producto interno bruto (PIB), por debajo del 3,8 % previsto en el ejercicio de este 2026, declaró el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, en una conferencia de prensa en la que también participó el presidente del país, Bernardo Arévalo de León.

El de Guatemala "continúa siendo el presupuesto público más pequeño de América Central y uno de los más pequeños del mundo, pero nosotros le estamos sacando el mejor provecho", dijo Menkos.

"Mantenemos el uso de una deuda pública de manera estratégica, racional y con objetivos claros de desarrollo y de bienestar", recalcó el funcionario, recordando que el saldo de la deuda pública se estima en 27,9 % del PIB al cierre del 2027.

Los ingresos tributarios se prevén en unos 17.185 millones de dólares, lo que elevaría la carga tributaria al 12,1 % del PIB impulsada por la productividad y el combate a la evasión, sin crear nuevos tributos, sostuvo Menkos.

Más acerca del proyecto

El proyecto de presupuesto contempla inversiones extraordinarias equivalentes al 1,8 % del PIB, entre ellas 626 millones de dólares para la segunda fase de modernización y ampliación de Puerto Quetzal (Pacífico), y 459 millones de dólares para el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios.

La cartera de Educación absorberá el mayor monto con 3.642 millones de dólares, seguida de Salud Pública (2.430 millones de dólares) y Gobernación (Interior), responsable de la seguridad ciudadana, con 1.369 millones de dólares.

Con relación al presupuesto del ejercicio en curso, que asciende a 168.767,3 millones de quetzales (unos 22.030 millones de dólares), la ejecución al 25 de junio registra 70.061,2 millones de quetzales, equivalente al 41,5 %, mientras que la previsión oficial de cierre para el fin de año se sitúa en alrededor del 92 %.

"Los presupuestos del Estado no le pertenecen al gobierno, le pertenecen a la nación, le pertenecen al pueblo", dijo por su parte el mandatario Arévalo durante la conferencia de prensa, en la que enfatizó que su gestión "transparente y eficiente" busca transformar los recursos públicos en oportunidades de desarrollo.

La ley vigente en Guatemala establece que el Ejecutivo tiene como fecha límite el 2 de septiembre de cada año para presentar el Proyecto de Presupuesto al Congreso para su aprobación.

En Portada

Guatemala proyecta un presupuesto para el 2027 un 7,5 % más alto que el de este añot
Nacionales

Guatemala proyecta un presupuesto para el 2027 un 7,5 % más alto que el de este año

04:50 PM, Jul 01
Municipalidad de Guatemala promueve una conducción responsable con nueva jornada de Vidas en Rutat
Nacionales

Municipalidad de Guatemala promueve una conducción responsable con nueva jornada de Vidas en Ruta

03:54 PM, Jul 01
EN IMÁGENES. Tensión en las afueras de la Usac tras toma de posesión de Mazariegost
Nacionales

EN IMÁGENES. Tensión en las afueras de la Usac tras toma de posesión de Mazariegos

12:18 PM, Jul 01
Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usact
Nacionales

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usac

11:01 AM, Jul 01
Guatemala continúa entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en Centroaméricat
Nacionales

Guatemala continúa entre los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo en Centroamérica

02:49 PM, Jul 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolCopa del MundoEstados UnidosMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar