 Presentan denuncia contra Mazariegos e integrantes de órganos directivos de Usac
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Presentan denuncia contra Mazariegos e integrantes de órganos directivos de Usac

Los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores presentaron la denuncia por cargos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, entre otros.

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Walter Mazariegos confirma que tomó posesión como rector de la Usac para el período 2026-2030., Facebook/W.M.
Walter Mazariegos confirma que tomó posesión como rector de la Usac para el período 2026-2030. / FOTO: Facebook/W.M.
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Los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra Walter Mazariegos y otros integrantes de los órganos de dirección de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de elección y toma de posesión en la Rectoría.

La denuncia señala la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de funciones, entre otros.

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