Presentan denuncia contra Mazariegos e integrantes de órganos directivos de Usac

Los diputados Orlando Blanco y Jairo Flores presentaron una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra Walter Mazariegos y otros integrantes de los órganos de dirección de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de elección y toma de posesión en la Rectoría.
La denuncia señala la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de funciones, entre otros.