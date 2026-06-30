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Elección Usac: Denuncian que toma de posesión de Mazariegos sería ilegal

Integrantes de sociedad civil y estudiantes protestaron en contra de la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la USAC.

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Miembros de USAC-DIRE protestan frente a la Corte de Constitucionalidad. , Foto Omar Solís
Miembros de USAC-DIRE protestan frente a la Corte de Constitucionalidad. / FOTO: Foto Omar Solís
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Tanto el diputado José Chic, como el doctor Rodolfo Chang, candidato a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), alertaron que la toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de dicha casa de estudios sería ilegal. 

El legislador alertó que la toma de posesión de Mazariegos traería "una serie de ilegalidades" y exigió agilizar varios expedientes en su contra, agregó que se esperaba que esta nueva administración del Ministerio Público (MP) avanzara en los casos pendientes.

Mientras tanto Rodolfo Chand, durante una protesta frente a la sede de la Corte de Constitucionalidad (CC), pidió a los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) que no se presenten a una sesión falsa, en la que le den toma de posesión a Walter Mazariegos, "Sería ilegal y podría tener denuncia penales en contra del Consejo Superior Universitario", expresó.

Chang también pidió a la Asamblea de Presidentes, al Consejo de Enseñanza Superior y al Ministerio Público que evalúe la creación de dos universidades vinculadas con Mazariegos: Americana y Juan José Arévalo Bermejo, ya que son "universidades de cartón" que no tienen estudiante, indicó. 

Aníbal García, integrante de la agrupación USAC-DIRE, quien participó en una manifestación frente a la sede de la CC, manifestó: "Estamos convencidos de que si se apoyan a la legalidad, a la Constitución, el señor, Walter Mazariegos no puede tomar posesión", manifestó.

García agregó que el cargo requiere de honradez y capacidad; sin embargo, alguien que tiene 15 denuncias y no cumple con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como Finiquito,  no puede tomar posesión.

García agregó que hay 20 amparos pendientes, "Hay mucha batalla jurídica por recorrer, hay denuncias en el Ministerio Público", indicó.

La Corte de Constitucionalidad (CC) le solicitó a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo que envíe el expediente donde resolvió no otorgar un amparo provisional planteado contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC.

El recurso que fue rechazado busca que Mazariegos no asuma el cargo para el período 2026-2030. El argumento es que no cuenta con la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como "finiquito", emitida por la Contraloría General de Cuentas, por lo que se manifestó que no podría tomar posesión este 1 de julio.

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Según los denunciantes, la respuesta estatal para imponer a las autoridades universitarias incluyó el uso de fuerzas policiales, acoso digital y una ofensiva de la Fiscalía que llevó a prisión a estudiantes.

Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

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