Elección Usac: CC pide expediente de fallo que negó amparo

La Corte de Constitucionalidad (CC) le solicitó a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo que envíe el expediente donde resolvió no otorgar un amparo provisional planteado contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
El recurso que fue rechazado busca que Mazariegos no asuma el cargo para el período 2026-2030. El argumento es que no cuenta con la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como "finiquito", emitida por la Contraloría General de Cuentas, por lo que se manifestó que no podría tomar posesión este 1 de julio.
De acuerdo con Aníbal García, integrante de la agrupación USAC-DIRE, en seguimiento a la apelación promovida contra el fallo que denegó el mencionado amparo, la CC le dio un plazo de cuatro horas a la sala para que remita este martes 30 de junio el expediente del caso.
"Lo anterior con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirá en las responsabilidades previstas en la ley de la materia", se lee en la orden emitida por el alto tribunal.
Marchan en defensa de la USAC y en contra de la corrupción
Varios grupos de manifestantes se reunieron el pasado domingo 20 de junio frente al Paraninfo Universitario para lanzar consignas en defensa de la Usac y pronunciarse sobre temas relacionados con la transparencia. Además, desde ese punto salió una marcha que recorrió diversas calles y avenidas de la Ciudad.
Daniel Pasual, coordinador del Comité de Unidad Campesina (CUC), expresó que los asistentes se reunieron para participar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Para el dirigente, estos flagelos están incrustadas en el Congreso de la República y en estructuras del Ejecutivo.
Asimismo, Pascual cuestionó el mismo tema dentro de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos, y la Universidad de San Carlos de Guatemala.
"Estamos enfrentando a un enemigo con muchos tentáculos que se ha denominado como pacto de la corrupción y la impunidad, que al final son las mafias, los grupos del neofascismo que quieren desconocer totalmente los derechos humanos", dijo el dirigente del CUC, también refiriéndose al tema de la Usac.
De igual forma, habló de la defensa de la democracia, de la justicia y la institucionalidad del Estado de Guatemala. "Creemos que es digno, es necesario luchar brazo a brazo con el movimiento estudiantil, académico y profesionales egresados de la Usac", puntualizó.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7