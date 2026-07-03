PMT Repara Patineta en Vehículo con Fallo Mecánico Zona 15

La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT) hizo público un video en el que muestra cómo lograron movilizar un vehículo con desperfectos mecánicos que afectaba el tránsito en la zona 15 capitalina.
Los agentes de tránsito colocaron una patineta al vehículo que perdió una llanta en el bulevar Landívar, 11 calle, zona 15, rampa del viaducto Landívar, con la intención de movilizarlo hacia un lugar seguro. La referida institución no especificó cómo perdió el neumático, pero indicó que brindó asistencia al conductor.
La PMT cuenta con varios implementos y vehículos con los que moviliza obstáculos y vehículos con desperfectos mecánicos con la finalidad de viabilizar las diferentes rutas de la capital, como grúas y equipo para el arrastre de automotores.
Apoyo en educación vial
Recientemente, Municipalidad de Guatemala llevó a cabo el 6º evento de Vidas en Ruta, una capacitación masiva para motoristas que combina el aprendizaje y beneficios para los conductores, incluyendo descuentos en multas y la entrega de sorpresas para los participantes.
De acuerdo con la información compartida por la comuna, en esta ocasión se sumaron 1 mil 500 personas que se movilizan en vehículos de dos ruedas y tomaron la decisión de contribuir a tener una mejor circulación vehicular, más segura y responsable.
La capacitación combina módulos teóricos enfocados en que los participantes puedan comprender la normativa de tránsito, identificar factores de riesgo, conocer qué son los puntos ciegos y perfeccionar técnicas de manejo defensivo. Asimismo, se realizan prácticas de conducción que incluyen ejercicios dinámicos de zigzag, entre otras técnicas.
"En la Municipalidad de Guatemala creemos que la educación es la parte central. Con Vidas en Ruta, compartimos pequeños mensajes que pueden cambiar grandes historias", expresó Héctor Flores, gerente general de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), durante el evento.