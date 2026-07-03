 PMT Repara Patineta en Vehículo con Fallo Mecánico Zona 15

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
113
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Nacionales

VIDEO. PMT coloca patineta a vehículo con desperfectos mecánico en zona 15

De acuerdo con la PMT, el vehículo perdió una llanta y buscaron movilizarlo a un lugar seguro en ese viaducto.

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PMT coloca patineta a vehículo sin llanta, captura de video
PMT coloca patineta a vehículo sin llanta / FOTO: captura de video
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La Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala (PMT) hizo público un video en el que muestra cómo lograron movilizar un vehículo con desperfectos mecánicos que afectaba el tránsito en la zona 15 capitalina. 

Los agentes de tránsito colocaron una patineta al vehículo que perdió una llanta en el bulevar Landívar, 11 calle, zona 15, rampa del viaducto Landívar, con la intención de movilizarlo hacia un lugar seguro. La referida institución no especificó cómo perdió el neumático, pero indicó que brindó asistencia al conductor. 

La PMT cuenta con varios implementos y vehículos con los que moviliza obstáculos y vehículos con desperfectos mecánicos con la finalidad de viabilizar las diferentes rutas de la capital, como grúas y equipo para el arrastre de automotores. 

Apoyo en educación vial 

Recientemente, Municipalidad de Guatemala llevó a cabo el 6º evento de Vidas en Ruta, una capacitación masiva para motoristas que combina el aprendizaje y beneficios para los conductores, incluyendo descuentos en multas y la entrega de sorpresas para los participantes.

De acuerdo con la información compartida por la comuna, en esta ocasión se sumaron 1 mil 500 personas que se movilizan en vehículos de dos ruedas y tomaron la decisión de contribuir a tener una mejor circulación vehicular, más segura y responsable.

Municipalidad de Guatemala promueve una conducción responsable con nueva jornada de Vidas en Ruta

El programa combina el aprendizaje y beneficios tangibles para los conductores y en su sexta edición reunió a 1 mil 500 motoristas.

La capacitación combina módulos teóricos enfocados en que los participantes puedan comprender la normativa de tránsito, identificar factores de riesgo, conocer qué son los puntos ciegos y perfeccionar técnicas de manejo defensivo. Asimismo, se realizan prácticas de conducción que incluyen ejercicios dinámicos de zigzag, entre otras técnicas.

"En la Municipalidad de Guatemala creemos que la educación es la parte central. Con Vidas en Ruta, compartimos pequeños mensajes que pueden cambiar grandes historias", expresó Héctor Flores, gerente general de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), durante el evento.

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