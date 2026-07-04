Bomberos buscan avioneta desaparecida en San Miguel Pochuta

Víctor Gómez, vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, reportó que varios elementos de esa compañía, radicados en el municipio de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango, participan en las tareas de búsqueda y rescate de los usuarios de una avioneta que se reportó como desaparecida desde el pasado viernes.
El comunicador indicó que recibieron varios llamados de alerta indicando de un accidente aéreo en ese sector y que las tareas de búsqueda y rescate continúan este sábado, 4 de julio de 2026, con apoyo de al menos dos aeronaves de ala rotativa comandadas por el oficial Alex Glesel.
Los rescatistas añadieron que para ubicar la avioneta desaparecida también movilizaron a 13 elementos de la Brigada Especial de Rescate del área de Chimaltenango. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios realiza el despliegue por la zona de la desaparición, coordinando las tareas entre al menos tres mayores, por medio de radio comunicadores.
Gómez indicó que las tareas se desarrollan en puntos específicos del área de Chimaltenango, con el fin de ubicar la avioneta desaparecida. El objetivo de los rescatistas es ubicar personas que hayan sufrido golpes y heridas por el accidente aéreo.
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Municipalidad apoya en la búsqueda de la avioneta
La Municipalidad de San Miguel Pochuta informó, por medio de un comunicado, que ya es de su conocimiento el accidente aéreo ocurrido en un sector de ese municipio. "Desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, nos hemos mantenido en constante coordinación y total disposición para colaborar con las instituciones y cuerpos de socorro que se encuentran atendiendo la emergencia", aseguraron.
Asimismo, indicaron que el personal de la Municipalidad de San Miguel Pochuta se encuentra apoyando las labores de localización, acceso y asistencia a las personas afectadas, brindando el respaldo necesario a los equipos de rescate dentro de nuestras posibilidades.
"Reiteramos nuestro compromiso de colaborar con todas las acciones que permitan salvaguardar la vida e integridad de quienes se han visto involucrados en este lamentable suceso" indicaron.
La comuna solicitó a la población mantener la calma, evitar difundir información no confirmada y atender únicamente los comunicados emitidos por las autoridades competentes.