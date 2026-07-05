 Cierran el bulevar El Naranjo por carrera 21K de Mixco

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Cierran el bulevar El Naranjo por carrera 21K de Mixco

Vecinos de Mixco celebran su carrera 21K, ocupando parte del bulevar El Naranjo y calzada Roosevelt, para finalizar en la zona 1 de su municipio.

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Agentes de Policía de Mixco realizan operativos por carrera 21K., Municipalidad de Mixco
Agentes de Policía de Mixco realizan operativos por carrera 21K. / FOTO: Municipalidad de Mixco
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Los residentes y vecinos del municipio de Mixco participan en una carrera 21K organizada por la Municipalidad local, durante la madrugada de este domingo, 5 de julio de 2026. Tránsito Mixco informó que por estas actividades, varios de sus agentes se encuentran ubicaos en diferentes puntos estratégicos.

La entidad explicó que el objetivo de la presencia de los uniformados es orientar a conductores y resguardar el paso seguro de los participantes de la 21K Naranjo Mixco. El recorrido de los deportistas inicia frente a un reconocido centro comercial de la localidad y finaliza en la zona 1 del referido municipio.

Según las autoridades viales de Mixco, la actividad deportiva arrancó a las 7:00 horas, en el participan varios deportistas, quienes buscan cumplir el circuito del recorrido en el centro del municipio. La entidad pidió a los conductores que atiendan las indicaciones de los agentes y respeten la señalización temporal instalada en el lugar de la actividad deportiva.

Durante una transmisión en vivo, en el perfil de redes sociales del alcalde de Mixco, Neto Bran, se destacó que esta actividad deportiva se realiza en plena conmemoración de los 500 años de fundación del municipio. En una buena parte del recorrido se destacó el deportista, José Carlos Gonzáez, originario de Tecpán, quien encabezó el pelotón de deportistas participantes en este municipio.

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Además, las autoridades reportaron el hallazgo de otros ilícitos durante una requisa el centro carcelario Renovación 1.

Alcalde participa en la carrera de Mixco

Según una transmisión en vivo, dentro de los corredores se pudo apreciar la presencia del alcalde de ese municipio, Neto Bran, quien recorrió el bulevar el Naranjo con prendas deportivas y usando audífonos, junto a varios de los vecinos.

Acerca del recorrido, el narrador de la transmisión en vivo destacó que tras superar el paso por el bulevar San Cristóbal, frente a la Iglesia Evangélica ELIM Central, los corredores accedieron a la calzada Roosevelt para enfilar hasta la zona 1 de Mixco, donde los organizadores instalaron la meta, en pleno parque central.

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