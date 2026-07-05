Extraen al primer fallecido del accidente aéreo en Pochuta

Los cuerpos de rescate confirmaron el hallazgo del primer fallecido a causa de un accidente aéreo en el área de la aldea Unión Victoria, del municipio de San Miguel Pochuta, departamento de Chimaltenango, durante este domingo, 5 de julio de 2026.Asimismo, Bomberos Voluntarios oficializaron que en el percance fallecieron tres personas.
Las autoridades confirmaron que la víctima mortal fue identificada como Javier Luengo Delgado. El cuerpo fue recuperado por medio de un operativo coordinado por varias autoridades y ejecutado por bomberos que llegaron al lugar por medio de la vía aérea, porque el lugar es de difícil acceso.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que el fallecido fue víctima del accidente aéreo y fue encontrado en el área donde cayó el avión monomotor TG-PIP, en el municipio de San Miguel Pochuta, Chimaltenango.
Fue a eso de las 10:00 horas de este domingo cuando los rescatistas consideraron que se daban las condiciones meteorológicas adecuadas para ejecutar la extracción. En el procedimiento, un rescatista fue elevado por un helicóptero con un lazo, para ser llevado hasta el lugar, en donde fue descendido para realizar las inspecciones necesarias.
En otras noticias: Los cuerpos de rescate trabajan por tercer día consecutivo para ubicar a las víctimas del accidente aéreo de San Miguel Pochuta.
Siguen operativos en el lugar del accidente aéreo
Los cuerpos de rescate confirmaron que la cantidad de personas fallecidas en el accidente aéreo es de tres, mientras el operativo de recuperación continúa ejecutándose. El fallecido cuyo cuerpo fue recuperado fue trasladado desde la zona cero del percance, hasta el campamento de los rescatistas donde fue recibido por expertos.
En el lugar, las autoridades realizan las acciones de ley para trasladar al fallecido hacia la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca ubicada en la Ciudad de Guatemala.
Los paramédicos ejecutan las acciones en el área, por medio de la Patrulla de Rescate Aéreo. En las acciones participa el piloto José Porta quien aseguró que en el lugar permanecen otros dos cuerpos que deben ser extraídos.