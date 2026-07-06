Piden apoyo para localizar al responsable de daños en la Ermita de la Santa Cruz

Las autoridades le dan seguimiento a un incidente vehicular registrado durante el pasado fin de semana, el cual dejó como consecuencia una serie de daños en el muro de la Ermita de la Santa Cruz, en el municipio de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala compartió información con respecto a lo acontecido y solicitó a la ciudadanía su apoyo para poder identificar al conductor responsable de la colisión, ya que no fue ubicado en el lugar de los hechos.
"Quien tenga información del vehículo que colisionó contra el muro de la Ermita de la Santa Cruz, solicitamos se comunique al teléfono 7873-4646 ext. 104 o 132. Cualquier información será confidencial y es bienvenida", expresó el Consejo.
Acerca de la Ermita
La Ermita de la Santa Cruz en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, es un templo católico de origen colonial construido en el siglo XVII, considerado parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad.
Fue edificada alrededor de 1664, cuando religiosos dominicos solicitaron permiso para levantar una iglesia en el antiguo barrio de Santa Cruz. Con el tiempo, se convirtió en una de las edificaciones religiosas más representativas del periodo colonial en la antigua capital de Guatemala.
Arquitectónicamente, destaca por su fachada barroca en estuco, con elementos ornamentales como un crucifijo central y figuras religiosas, característicos del llamado barroco antigüeño.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7