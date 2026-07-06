Autoridades atienden 97 emergencias en carreteras afectadas por las lluvias

Un total de 97 emergencias viales se han presentado en distintos puntos del país debido a las lluvias de la temporada, según datos oficiales del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). Las autoridades han desplegado personal y maquinaria para restablecer el paso, reducir los riesgos y evitar el aislamiento de comunidades vulnerables.
La mayoría de los incidentes está relacionada con deslizamientos, deslaves y derrumbes. De los eventos atendidos, 63 corresponden a estas situaciones que han provocado bloqueos en rutas, complicando el transporte de alimentos, limitando el acceso a servicios básicos y generando dificultades para estudiantes, trabajadores y productores en sus desplazamientos cotidianos.
Emergencias en puentes y socavamientos
El registro también muestra 12 emergencias en puentes, estructuras fundamentales para la conexión entre poblaciones, además de 9 socavamientos que representan un riesgo para la seguridad vial. La cartera detalló que el personal técnico intervino de inmediato en estos puntos críticos para evitar que la circulación se afectara de manera prolongada y que las comunidades quedaran incomunicadas.
En medio de estas tareas, las cuadrillas atendieron 5 incidencias por árboles caídos, 2 azolvamientos, 1 daño en cunetas o tuberías y 5 emergencias adicionales de otro tipo, reforzando la cobertura de respuesta en campo.
Acciones implementadas en todo el territorio
Las labores en las carreteras incluyen limpieza y retiro de material, despeje de obstáculos, evaluación de daños, intervención en drenajes y atención a puntos vulnerables. Los equipos técnicos permanecen en comunicación constante para asegurar que las rutas principales sigan habilitadas y se mantenga la movilidad segura de la población.
Las emergencias se han atendido en distintos departamentos del país: Guatemala, Jutiapa, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango, Alta Verapaz, Chiquimula, San Marcos, Petén, Izabal, Chimaltenango, Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y El Progreso.
El CIV destacó que esta cobertura responde al compromiso de las autoridades para restablecer el tránsito rápidamente donde se presentan los mayores daños.