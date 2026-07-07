Guatemalteca retorna tras proceso migratorio en EE. UU.

Se concretó el auto de deportación de la guatemalteca Olga López, quien vivió por casi 30 años en Estados Unidos, país donde quedaron sus cuatro hijos que son estadounidenses de 21, 18, 15 y 13 años de edad y ahora la hermana mayor se hará cargo de ellos, tomando en cuenta de que el esposo de López también fue retornado a Guatemala hace algunos meses.
De acuerdo con medios de Estados Unidos, el caso de Olga tomó relevancia porque pese a no tener un récord criminal en ese país y haberse dedicado a brindar apoyo en el Centro Maya Guatemalteco con sede en Florida fue detenida por las autoridades de ICE por no contar con los papeles migratorios en ley.
Además, aunque sus abogados buscaron una medida para evitar la deportación, el 6 de julio aterrizó el avión que la trajo de vuelta a Guatemala, de donde escapó casi a finales de la década de los 90 por la violencia relacionada al conflicto armado interno.
Se conoce que ya en el país será apoyada por hermana salesianas para poder establecerse nuevamente.
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Detenciones de guatemaltecos en EE. UU. caen un 62% en 2026
Las autoridades migratorias de Estados Unidos y México registraron en el primer cuatrimestre del 2026 una caída del 67 % en la detención de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, respecto a los primeros cuatro meses de 2025.
De acuerdo con los registros oficiales, documentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y recabados este miércoles por EFE, se detuvieron a 11.843 personas, una cifra significativamente inferior a las 36.142 del 2025.
Las aprehensiones en EE.UU. entre enero y abril del año en curso suman 5.419 y en México 6.424, con una bajada del 66 % y 68 %, respectivamente. En este mismo lapso de 2025, las fuerzas migratorias estadounidenses detuvieron a 15.930 centroamericanos y las mexicanas a 20.212.