Chinautla: Dos personas rescatadas del río Las Vacas

Los cuerpos de socorro lograron rescatar a dos personas que, durante horas de la noche del jueves 15 de julio, quedaron atrapadas en la corriente del río Las Vacas, a la altura del kilómetro 13 de la ruta antigua hacia el municipio de Chinautla, Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios informaron que fueron notificados con respecto a la situación que enfrentaban los afectados, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia y se gestionó la presencia de elementos de la Sección de Hombres Rana para desarrollar las operaciones en la zona.
Los socorristas implementaron maniobras especializadas de rescate acuático para poner a salvo a ambas personas, evitando que fueran arrastradas por la fuerte corriente del afluente.
Tras ser extraídas, las víctimas fueron evaluadas por los técnicos en urgencias médicas para verificar su estado de salud y se estableció que se encontraban ilesas.
Los Bomberos Voluntarios reiteraron el llamado a la población a evitar ingresar o permanecer en ríos y otros cuerpos de agua durante la temporada de lluvias debido al incremento del caudal y al riesgo que representan las corrientes.
Tragedia en Alta Verapaz
Los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron el pasado lunes, 13 de julio, que fueron localizados los cuerpos sin vida de las tres personas que se encontraban desaparecidas desde la semana anterior tras ser arrastradas por la corriente de un río en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.
Desde el 9 de julio surgió la alerta con respecto a que se había perdido el rastro de estos hombres. Se informó que, en circunstancias no establecidas, habían quedado atrapados en el afluente que se encontraba crecido por el impacto de las lluvias que han azotado esa región.
Los cuerpos de socorro mantuvieron las labores de búsqueda durante los últimos días y finalmente, en horas de la tarde del lunes, se estableció el punto donde se encontraban las víctimas: una cueva de aproximadamente 200 metros de profundidad, por donde atraviesa el río Chitcoj, en jurisdicción de la aldea Xalitzul, Santa María Cahabón.
Los fallecidos fueron identificados como Alejandro Chub Sacul, de 49 años, Alberto Cholom, de 38; y Eduardo Asij, de 55 años.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7