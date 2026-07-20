 Mujer da a luz en la vía publica en un camino de terracería en Zacapa
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Mujer da a luz en la vía publica en un camino de terracería en Zacapa

Madre e hijo fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una mujer dio a luz en un camino de terracería de la aldea Pinalita, en el departamento de Zacapa, con el apoyo de elementos de los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron tras recibir una llamada de emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada por los socorristas, técnicos en urgencias médicas fueron movilizados al lugar; sin embargo, debido a que la mujer se desplazaba por un camino de difícil acceso, al momento de la llegada de la unidad de emergencia ya se encontraba en plena labor de parto.

Ante la situación, los bomberos brindaron asistencia prehospitalaria y atendieron el nacimiento del bebé en el lugar, velando por la seguridad tanto de la madre como del recién nacido.

Posteriormente, ambos fueron estabilizados y trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada y verificar su estado de salud.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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