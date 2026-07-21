Detienen a pandillero por extorsión en Villa Nueva

Las fuerzas de seguridad reportaron este martes, 21 de julio, la captura de un presunto pandillero que fue sorprendido en el momento en el que recibía un paquete que simulaba contener Q10 mil de extorsión que exigía a su víctima. El operativo se llevó a cabo en la lotificación Solano, Villalobos, zona 2 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
La Policía Nacional Civil (PNC) señaló que los investigadores de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) le dieron seguimiento a una denuncia relacionada con una persona que estaba siendo víctima de delincuentes que le exigían fuertes sumas de dinero a cambio de no atentar contra su vida.
En ese sentido, se llevó a cabo el proceso de investigación y se acordó la entrega del supuesto dinero. En ese momento, fue detenido el sospechoso, identificado como Marco Filiberto Gómez Pérez, de 48 años, alias "Kakaroto", presunto miembro de la pandilla del Barrio 18, con el rango de "paro".
"Este marero fue sorprendido por los investigadores cuando recogía un paquete que simulaba contener Q10 mil, monto que exigía a un ciudadano para tener derecho de vivir en su propia casa y así evitar atentados contra su vida, su integridad física o de algún miembro de su familia, según las amenazas del marero", expresó la PNC en el informe emitido sobre este caso.
Agregó que a este individuo se le decomisó durante el operativo el paquete que simulaba contener la cantidad acordada en el sector mencionado.
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Múltiples antecedentes
De acuerdo con los archivos de la PNC, Gómez Pérez tiene diez ingresos a las cárceles del país en el período entre 1997 y 2011. Se indicó que inició su actividad criminal a los 18 años y ha estado señalado de delitos como robo agravado, robo, homicidio, violencia contra la mujer, posesión para el consumo, allanamiento y extorsión.
En ese sentido, la entidad de seguridad destacó que esta captura representa la onceava ocasión en que alias "Kakaroto" es puesto a disposición de la justicia.