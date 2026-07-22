 Hallan a una persona fallecida en el río Las Vacas
Nacionales

Hallan a una persona fallecida en el río Las Vacas

El cuerpo del hombre fue encontrado bajo el puente Las Buganvilias, que conecta las zonas 6 y 18 de la ciudad capital.

Compartir:
Proceso de extracción del cuerpo de la persona hallada sin vida en el río Las Vacas., Bomberos Voluntarios
Proceso de extracción del cuerpo de la persona hallada sin vida en el río Las Vacas. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este miércoles, 22 de julio, bajo el puente de las Buganvilias, en la conexión entre las zonas 6 y 18 de la Ciudad de Guatemala, a inmediaciones del río Las Vacas.

Según el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, se trata de un hombre del cual se desconocen las causas del fallecimiento y que hasta el momento no ha podido ser identificado.

"Elementos de la Estación Central y de la 4.ª Compañía acudieron al lugar tras recibir el reporte del hallazgo. Debido a las condiciones del terreno, los socorristas utilizaron técnicas de rescate vertical y sistemas de cuerdas para extraer el cuerpo hacia la superficie", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Al concluir la recuperación, el cuerpo fue entregado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a fiscales del Ministerio Público (MP), quienes realizan las diligencias correspondientes e iniciaron la investigación para establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Manifestantes bloquean áreas de Villa Canales y San Miguel Petapat
Nacionales

Manifestantes bloquean áreas de Villa Canales y San Miguel Petapa

10:45 AM, Jul 22
Procurador general advierte riesgo de paralización del Ejecutivo por interpelación simultánea de ministrost
Nacionales

Procurador general advierte riesgo de paralización del Ejecutivo por interpelación simultánea de ministros

10:06 AM, Jul 22
Pronostica lluvias por influencia de onda del este t
Nacionales

Pronostica lluvias por influencia de onda del este

07:49 AM, Jul 22
Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquezt
Nacionales

Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez

08:46 AM, Jul 22
El FBI incauta dispositivos de Claudio Tapia y dirigentes de la AFAt
Deportes

El FBI incauta dispositivos de Claudio Tapia y dirigentes de la AFA

10:24 AM, Jul 22

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar