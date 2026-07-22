Hallan a una persona fallecida en el río Las Vacas

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado este miércoles, 22 de julio, bajo el puente de las Buganvilias, en la conexión entre las zonas 6 y 18 de la Ciudad de Guatemala, a inmediaciones del río Las Vacas.
Según el reporte emitido por los Bomberos Voluntarios, se trata de un hombre del cual se desconocen las causas del fallecimiento y que hasta el momento no ha podido ser identificado.
"Elementos de la Estación Central y de la 4.ª Compañía acudieron al lugar tras recibir el reporte del hallazgo. Debido a las condiciones del terreno, los socorristas utilizaron técnicas de rescate vertical y sistemas de cuerdas para extraer el cuerpo hacia la superficie", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Al concluir la recuperación, el cuerpo fue entregado a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a fiscales del Ministerio Público (MP), quienes realizan las diligencias correspondientes e iniciaron la investigación para establecer la identidad de la víctima y las causas del fallecimiento.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7